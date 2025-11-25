تفاهم بين ماجد الفطيم و«الإمارات دبي الوطني» لتمويل العقارات قيد الإنشاء

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لإتاحة الفرصة ولأول مرة للمشترين من محفظة العقارات السكنية لشركة ماجد الفطيم، للحصول على تمويل عقاري للعقارات قيد الإنشاء.

ومن خلال هذا العرض الجديد، يمكن لعملاء ماجد الفطيم الذين قاموا بسداد 50% من أقساط وحداتهم العقارية التقدم بطلب تمويل قرض سكني بكل سهولة ويسر من بنك الإمارات دبي الوطني. وتقدم هذه المبادرة أسعار فائدة تنافسية وفترات سداد تصل إلى 25 عاماً، ما يجعلها مناسبة جداً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يستوفون معايير الائتمان والدخل المعتمدة لدى البنك. كما يتيح هذا البرنامج للمشترين إدارة أقساطهم المتبقية والدفعات النهائية من خلال شريك مصرفي واحد، ما يوفر لهم رؤية أوضح لالتزاماتهم المالية عندما يقررون تملك العقارات.

وبالنسبة لشركة ماجد الفطيم، تسهم هذه الشراكة في سد فجوة طويلة الأمد لدى العملاء الذين يفضلون الضمانات التي يوفرها التمويل العقاري التقليدي، مع قدرتهم على شراء العقارات في مرحلة البيع على الخارطة. ومع استمرار توجه سوق العقارات السكنية في دبي نحو خيارات الدفع المهيكلة، فإن طرح هذا النموذج يعكس إقبالاً متزايداً على حلول تمويل أكثر استقراراً مدعومة من البنوك.

وقال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «يعد شراء منزل من أهم القرارات التي يتخذها الناس في حياتهم، ويلعب الوضوح المالي دوراً بالغ الأهمية في اتخاذ ذلك القرار. ومن هنا فإن تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني يتيح لعملائنا خياراً مريحاً ومرناً، لا سيما لمن يرغبون الحصول على رهن عقاري مستقر قبل تسلم العقار. وتجذب محفظة عقارات ماجد الفطيم مجموعة متنوعة من مالكي المنازل، ولذلك فإن هذه الخطوة تعزز التزامنا بجعل رحلة شراء العقارات سهلة وبسيطة قدر الإمكان. وبالتزامن مع تطور السوق، بات الناس يبحثون عن مسارات تمويل تناسب خططهم طويلة الأجل، وتهدف ماجد الفطيم إلى توفير مثل هذه الخيارات في المزيد من مشاريعنا العقارية مع مرور الوقت».

ومن جانبه، قال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل سوق العقارات في دبي جذب قاعدة واسعة ومتنوعة من المشترين، بدءاً من العائلات الشابة وصولاً إلى المستثمرين على المدى الطويل، مع تزايد الاهتمام بهياكل سداد أكثر تنظيماً. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع ماجد الفطيم، فإننا نقدم مساراً تمويلياً يتيح للمشترين فرصة التخطيط المسبق مع الاستفادة في الوقت ذاته من القيمة الكبيرة التي توفرها الفرص المتاحة في مرحلة البيع على الخارطة. وباعتبارنا أحد البنوك الوطنية الرائدة في المنطقة، فإننا ملتزمون بدعم احتياجات العملاء في مجال تمويل المنازل، ويأتي هذا التعاون امتداداً طبيعياً لجهودنا المتواصلة لتعزيز التملك المستدام للمنازل في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».