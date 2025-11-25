ارتفاع اليوان أمام الدولار عقب اتصال بين ترامب وشي

بكين - وكالات

لامست العملة الصينية أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين مقابل نظيرتها الأمريكية، بعد اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بشأن آفاق إيجابية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال تعاملات الثلاثاء، تراجع الدولار أمام العملة الصينية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 7.0952 يوان، في تمام الساعة 09:31 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 7.0933 يوان وهو أعلى مستوى للعملة الصينية منذ 14 نوفمبر.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر تداول اليوان في السوق المحلي، عند 7.0826 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 نوفمبر، وبزيادة قدرها 230 نقطة عن توقعات المحللين، ويسمح للسعر بالتحرك بنسبة 2% صعوداً أو هبوطاً.

وأشاد ترامب بالعلاقات مع الصين ووصفها بأنها «قوية للغاية»، عقب اتصال أجراه مع شي، الذي أبلغه أن عودة تايوان إلى الصين جزء أساسي من رؤية بكين للنظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، بحسب «رويترز».

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.