غرفة دبي العالمية تسلط الضوء على أبرز توجهات وفرص قطاع البناء والإنشاءات

استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، آفاق ومستجدات قطاع البناء والإنشاءات خلال لقاء أعمال نظمته اليوم في مقرها الرئيسي على هامش فعاليات معرض «الخمسة الكبار»؛ حيث استقطب اللقاء 174 مشاركاً من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، والذين اطلعوا على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع.

وتم تنظيم لقاء الأعمال على هامش معرض الخمسة الكبار، الحدث الأضخم من نوعه في قطاع البناء والإنشاءات، والذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى 27 نوفمبر الجاري؛ حيث تم خلال اللقاء تسليط الضوء على واقع وآفاق القطاع، بالإضافة إلى الفرص المتنوعة التي تزخر بها دبي للشركات والمستثمرين.

واطلع المشاركون خلال اللقاء على الميزات التنافسية التي تعزز مكانة دبي وجهة مثالية لنمو وتوسع أعمال الشركات عبر مختلف القطاعات لا سيما قطاع البناء والإنشاءات؛ وتعرف الحضور على حزمة البرامج والمبادرات التي توفرها غرفة دبي العالمية لمساعدة القطاع الخاص على النمو والتوسع في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يشكل قطاع البناء والإنشاءات ركيزة أساسية لاقتصاد دبي ونموه المستدام، ويتيح لقاء الأعمال المنعقد على هامش معرض الخمسة الكبار فرصة نوعية لقادة الشركات العاملة في القطاع لتعزيز الروابط التجارية واستكشاف آفاق التعاون الجديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية التي تطرحها دبي أمام الشركات في هذا المجال الحيوي».

وتضمن اللقاء عروضاً تقديمية وحوارات تناولت مستقبل القطاع؛ إذ شملت أبرز المحاور تحليلاً معمقاً لفرص النمو في قطاع البناء والإنشاءات، تلاه حوار تفاعلي حول الازدهار والتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع في دبي، كما تطرقت المناقشات إلى ظروف السوق وأحدث الاتجاهات والاستراتيجيات التي تمكن المستثمرين وشركات البناء من اغتنام الفرص المتاحة في الإمارة.