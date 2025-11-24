ياردسكيب تكشف كيف ترفع تنسيقات الحدائق الاستراتيجية قيمة العقارات في الإمارات

كشفت شركة ياردسكيب، نتائج جديدة تؤكد التأثير الكبير لتنسيق الحدائق الاحترافي على قيمة العقارات وكفاءة الطاقة وانطباع المشترين. ومع تزايد اهتمام أصحاب المنازل والمستثمرين بتحسينات ذات عائد مرتفع، يثبت تنسيق الحدائق أنه أحد الاستثمارات طويلة الأمد الأكثر فعالية.

في حين يركز العديد من مالكي العقارات على تحسينات داخلية، تبرز ياردسكيب أن تنسيق الحدائق الخارجي، عند تصميمه وتنفيذه باحترافية، يمكن أن يحقق بعض أعلى العوائد في السوق. فبالإضافة إلى الجوانب الجمالية، يعزز التنسيق الخارجي الوظائف والاستدامة وجودة المعيشة بشكل عام.

تشير ياردسكيب إلى أن الحديقة الأمامية تظل أحد أقوى عوامل تكوين انطباع المشترين. فالممرات النظيفة، وأسِرَّة الزهور الصحية، والمساحات الخضراء المصانة جيدًا تُحدث تأثيرًا بصريًا فوريًا، وتدل على الاهتمام والصيانة والجودة. ووفقًا لبيانات الصناعة، فإن العقارات التي تتمتع بجاذبية عالية للبيع تُباع بسرعة أكبر وتحقق أسعارًا أعلى.

يمكن أن يزيد التنسيق الاحترافي للحدائق من قيمة العقار في السوق بنسبة تصل إلى 15٪، خاصة عند دمج عناصر عالية القيمة مثل الفِرَشات، والإضاءة الخارجية، والبرجولات، والأسطح، والجدران الاستنادية. فهذه العناصر لا تعزز الجماليات فقط، بل توسع أيضًا مناطق المعيشة العملية، مما يجعل المنازل أكثر جاذبية للمشترين والمستثمرين. وتولد مشاريع تنسيق الحدائق عادةً عائدًا استثماريًا رائعًا يتراوح بين 100٪ و200٪، مما يجعلها واحدة من أقوى طرق زيادة القيمة.

وقال محمد السويدي، مدير تطوير العقارات في شركة ASICO: ”أصبحت المساحة الخارجية من أكثر العناصر المطلوبة في سوق العقارات اليوم. فالتنسيق الاحترافي للحدائق يحوّل العقارات إلى أصول طويلة الأمد، مع رفع جودة الحياة والعائد المالي على حد سواء. “

وتساهم الأشجار والشجيرات الموضوعة بشكل استراتيجي أيضًا بشكل كبير في خفض تكاليف الطاقة المنزلية. ففي الصيف، توفر الظلال الطبيعية تبريدًا للجدران والنوافذ، بينما تساعد الشجيرات والهياكل النباتية في الشتاء على حماية المنزل من الرياح القاسية. وتؤكد ياردسكيب أن عناصر مثل البرجولات، ومدافئ الحديقة، والمطابخ الخارجية تحوّلت من إضافات اختيارية إلى ضروريات للمعيشة العصرية.

يلعب تنسيق الحدائق أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الخصوصية والأمان. فالتخطيط المدروس للأسيجة والأشجار والشجيرات يخلق حواجز طبيعية تقلل من الضوضاء، وتخفف من أشعة الشمس المباشرة، وتحمي المساحات الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض النباتات مثل الشجيرات الشائكة أسفل النوافذ أن تعمل كوسيلة ردع وتعزز الأمان العام.