«إمارات» تتعاون مع «بيلفينجر» لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي

أعلنت شركة الإمارات للبترول (إمارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاقد شركة إمداد لتخزين وقود الطائرات (إمداد) التابعة لها مع شركة «بيلفينجر» لتقديم خدمات الهندسة والتصميم لخط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يربط محطة «إمداد» في جبل علي بخزّانات الوقود في مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.

يُعد هذا التعاون خطوة أساسية نحو تعزيز البنية التحتية لإمدادات وقود الطيران في دبي وضمان مرونتها على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة قال سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (إمارات): «تشكل البنية التحتية لإمدادات الوقود ركناً أساسياً من منظومة البنية التحتية الوطنية. ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع الذي يسهم في تعزيز موثوقية وسلامة وكفاءة سلسلة توريد وقود الطائرات في دبي، ودعم خطط التوسع المستقبلية في مطار آل مكتوم الدولي خلال السنوات العشر المقبلة. ومن خلال شركتنا التابعة (إمداد)، وبدعم من الخبرة التقنية التي ستقدمها (بيلفينجر)، نرسي أسساً متينة لبنية مستقبلية قادرة على تلبية متطلبات شركات الطيران وقطاع الطيران بأكمله».

وبموجب الاتفاقية، ستقدم «بيلفينجر» خدمات هندسية شاملة تغطي جميع مراحل تصميم وإدارة المشروع وتركيب خط الأنابيب وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة مع ضمان حصول المشروع على شهادات عدم الممانعة المطلوبة، ما يُمكّن «إمارات» من بدء تشغيل الأصول الجديدة.

من جانبه قال الدكتور محمد المحرزي، رئيس مجلس إدارة شركة إمداد لتخزين وقود الطائرات: «تمكننا هذه الشراكة من ربط محطتنا في جبل علي مع خزانات الوقود في مطار آل مكتوم الدولي عبر ممر لوجستي واحد وفعّال. ومن خلال التعاون الوثيق مع «بيلفينجر» والجهات المعنية، نضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية ومعايير السلامة الصارمة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع الجديد في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل أوقات التسليم، بالإضافة إلى تعزيز المرونة عبر منظومة نقل وقود الطائرات في دبي».

ويهدف مشروع خط الأنابيب الجديد لوقود الطائرات إلى دعم خطط النمو الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي من خلال تحسين الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على النقل البري، ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية عبر سلسلة توريد وقود الطائرات. وانسجاماً مع معايير «إمارات»، سيركز المشروع بالدرجة الأولى على تحقيق التميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والامتثال للوائح التنظيمية، والتكامل الفعال مع العمليات الحالية للمحطة والمطار.

بدوره قال ماركو فان دير ليندن، نائب رئيس قطاع الهندسة في «بيلفينجر للهندسة والصيانة الشرق الأوسط»: «نفخر بدعم شركة (إمداد) من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، حيث سيوظف فريقنا متعدد التخصصات خبراته الهندسية الموثوقة لتبسيط إجراءات الموافقات الحكومية، وتقليل أخطار التنفيذ، وضمان تسليم سلس للعمليات، كما سنتبنى أفضل الممارسات والحلول الرقمية وآليات الإدارة الصارمة لضمان تنفيذ منضبط ومتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة، بدءاً من مرحلة التصميم، وصولاً إلى مرحلة التشغيل.