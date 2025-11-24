6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 5.9 مليارات درهم تمت عبر 1482 صفقة.

أهم المبايعات

وشهدت الدائرة تسجيل 1239 مبايعة بقيمة 4.9 مليارات درهم، منها 89 مبايعة لأراضٍ، و1100 مبايعة لوحدات سكنية و50 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لأرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 1.2 مليار درهم، كما بيعت أرض أخرى في منطقة دبي مارينا بقيمة 290 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا في منطقة جميرا باي بقيمة 42 مليون درهم.

الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 950 مليون درهم تمت عبر 213 معاملة، منها 63 رهناً لأراضٍ، و125 رهناً لوحدات سكنية، و30 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 30 هبة بقيمة 80 مليون درهم.