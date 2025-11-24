25 من أبرز المطورين يشاركون في معرض العقارات الكبير بدبي

شهدت دبي اختتام ناجح لـ«معرض العقارات الكبير2025»، والذي استمر يومين ليعرض أكبر مجموعة من الأصول العقارية عالمية المستوى في المدينة، والذي نظمته شركة ستيج للعقارات وجمع أكثر من 25 من أبرز المطورين العقاريين في دبي، ويعرض أبرز المشاريع السكنية في المدينة. سيشهد الحدث إطلاق عقارات فاخرة وعروضاً حصرية مصممة خصيصاً لمشتري المنازل على الخريطة والمستثمرين، مما يساعد الحضور على اغتنام فرص استثمار عقاري واعدة في دبي.

وقدم الحدث للزوار العديد من المزايا، بما في ذلك عروض حصرية على العقارات قيد الإنشاء، وخطط دفع حصرية، وحوافز للمطورين لفترة محدودة. التسجيل مجاني مع التسجيل المسبق، حيث لا يتوفر سوى عدد محدود من الزوار. يمكن للمقيمين والمستثمرين المهتمين حجز مواعيدهم المفضلة عبر القنوات الرسمية لشركة ستيج بروبرتيز، والتعرف على المزيد حول فرص العقارات قيد الإنشاء والعروض الحصرية.

وقال غسان صليبا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستيج بروبرتيز: «يتمتع سوق العقارات في دبي بقوة هائلة، ويعتمد على استراتيجيات استثمارية منضبطة وطويلة الأجل. ومن خلال جمع أكثر من 25 من أبرز المطورين العقاريين تحت سقف واحد، نضمن لأصحاب المنازل والمستثمرين وصولاً حصرياً إلى إطلاق مشاريع عالمية المستوى، ومجموعة واسعة من مخزون الوحدات السكنية على الخريطة، وخطط سداد فعالة. ويستند هذا إلى علاقاتنا طويلة الأمد مع أبرز المطورين العقاريين، وسيمكن الزوار من اغتنام أفضل فرص الاستثمار العقاري في المدينة، وضمان تحقيق قيمة مضافة».

وأضاف أن نجاح المعرض في دورته الحالية فرض عليهم إعادة تنظيمية العام المقبل ليضم العديد من الشركات ليشهد توسعات أكبر في دورته التالية.

وعلى مدار يومين، تمكن جميع المشاركين من استكشاف مجموعة متنوعة من الشقق والمنازل والفلل من أفضل المطورين، وعروض حصرية مصممة لميزانيات وجداول زمنية مختلفة، والوصول إلى عروض وحوافز حصرية خاصة بالحدث على العقارات قيد الإنشاء، والحصول على إرشادات شخصية من مستشاري ستيج بروبرتيز بشأن التمويل واختيار المجتمع واستراتيجيات الاستثمار - كل ذلك في مكان واحد وفي عطلة نهاية أسبوع واحدة.

وأضاف صليبا: «هدفنا هو جعل تجربة شراء منزل أسهل وأكثر شفافية وأكثر ربحية لسكان الإمارات العربية المتحدة. سواء كانوا يبحثون عن سكن فاخر بأسعار معقولة، أو تنويع استثماراتهم العقارية، أو استكشاف خطط سداد حصرية، فإن المعرض يوفر لهم كل ما يحتاجونه».