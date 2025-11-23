«باركن» ترسم ملامح المواقف والتنقل الحضري الذكي محلياً وإقليمياً

تدرس شركة باركن التوسع في محفظة خدماتها وأنشطتها داخل وخارج دولة الإمارات، حيث تتولى الشركة عقد مباحثات عالية المستوى مع شركاء محتملين للبحث عن فرص التعاون والتوسع في أسواق جديدة، حسبما أكد المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة لـ«البيان»، متوقعاً أن تصل إيرادات قطاع المواقف العامة إلى 550 مليون درهم خلال عام 2025.

وذكر محمد آل علي أن إيرادات شركة باركن بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 936.6 مليون درهم، بنمو قدره 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفعت إيرادات الغرامات بنسبة 64% لتصل إلى 281.5 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي الإيرادات.

وحول تقييم أداء سهم الشركة منذ الإدراج وحتى الآن، قال «آل علي» إنه عند إدراج الشركة في مارس 2024 بسعر 2.10 درهم للسهم، بلغت القيمة السوقية للشركة 6.3 مليارات درهم، وبالتزامن مع الأداء المالي القوي سجلت القيمة السوقية 3 أضعاف، وهذا يعكس الأداء التشغيلي والمالي القوي خلال هذه الفترة، ويؤكد ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة، وتركّز الإدارة على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

وأضاف: «تحرص شركة باركن منذ تأسيسها على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات مدن المستقبل، وفي مقدمتها التحوّل نحو المركبات الكهربائية والذكية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات رائدة في القطاعين العام والخاص، لتوفير مواقف أكثر ذكاءً وبنية تحتية حديثة عبر تبنّي حلول متكاملة»، لافتاً إلى أن هذه الحلول تشمل خدمات شحن المركبات الكهربائية في المواقف العامة، وتطوير أنظمة ذكية لإدارة وتشغيل تلك المواقف بكفاءة ومرونة عالية لتلبي احتياجات فئات المجتمع كافة، وتدعم مستقبل التنقل الحضري الذكي والمستدام.

وقال «آل على» إن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية «باركن» لتطوير منظومة المواقف وتحويلها إلى منصات ذكية لإدارة المساحات الحضرية، حيث أسهم اعتماد الأنظمة الرقمية المتطورة والكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي، ودقة المراقبة، وسرعة الاستجابة، كما أسهم في تطوير بيئة تشغيلية متكاملة خالية من الحواجز والتذاكر الورقية تدعم انسيابية الحركة المرورية، وتُسهم في الحد من الازدحام، وتوفّر تجربة موحّدة ومتكاملة للمتعاملين، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركة، وعزّز من كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية، ورسّخ مكانتها مزوّداً رائداً لحلول المواقف الذكية والمستدامة في المنطقة.

وأضاف: «تؤكد شركة باركن التزامها المستمر بإطلاق مبادرات نوعية تدعم رؤية دبي نحو مدينة أكثر استدامة وذكاءً، وتعزّز دورها شريكاً رئيسياً في منظومة التنقّل الحضري المستدام. وتعمل الشركة على تطوير مبادرات بيئية ومجتمعية متكاملة، إلى جانب حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تقليل البصمة الكربونية والحد من الانبعاثات، وتشجّع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتشمل الخطط الحالية توسيع شبكة شواحن المركبات الكهربائية في المواقف العامة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافةً إلى دمج مبادئ الاستدامة في تصميم وبناء مواقف المركبات متعددة الطوابق وفق معايير المباني الخضراء، وأنظمة مواقف مستدامة مثل أجهزة دفع رسم المواقف والتي تعمل بالطاقة الشمسية، كما تسعى باركن إلى تعزيز شراكاتها المستقبلية في مجالات تعزيز الاستدامة البيئة والتنقّل الذكي، بما يجسّد التزامها بالمسؤولية البيئية ودعمها المستمر للتحوّل نحو مدن أكثر استدامة وذكاءً».