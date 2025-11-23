جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تخرج الدفعة الأولى من الدبلوم الاحترافي

احتفلت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلات على الدبلوم الاحترافي لريادة الأعمال، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين.

وبلغ عدد خريجات هذه الدفعة 21 سيدة من رائدات وسيدات الأعمال، اللواتي نجحن في استكمال متطلبات البرنامج الاحترافي الذي يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مهاراتها في قيادة المشاريع، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بما يواكب رؤية الدولة في دعم الابتكار والتنمية المستدامة.

وأعربت الدكتورة شفيقة العامري رئيسة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال عن فخرها بإنجازات الخريجات، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الإمارات، وأن الجمعية مستمرة في تقديم البرامج والمبادرات التي تعزز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.

واختُتِم الحفل بتكريم الخريجات وتبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وسط أجواء احتفالية تؤكد روح الإنجاز والانتماء للوطن.

يذكر أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال قد وقعت مؤخراً اتفاقية شراكة حصرية مع مؤسسة تمكين للاستشارات ومنصة TheAdvisor لإطلاق أول دبلوم متكامل في ريادة الأعمال، مصمم خصيصاً للفتيات الطموحات المميزات اللواتي يتطلعن لبناء مستقبل مهني قوي ومؤثر.

وتضمن الدبلوم جلسات استشارية مباشرة مع خبراء متخصصين من Tamkeen Consultancy لمنح رائدات الأعمال دعماً شخصياً وتحولاً حقيقياً، كما أتيحت للمشتركات أكثر من 120 دورة تدريبية في جميع أنواع المشروعات الصغيرة والريادية لمدة عام.

وحصلت المشاركات في الدبلوم على شهادة معتمدة من إحدى الجامعات الأمريكية الرفيعة في مجال ريادة الأعمال، والاستفادة من أدوات عملية قابلة للاستخدام تمكن رائدات الأعمال من إدارة مشروعاتهن بكل ثقة، إلى جانب الاستفادة من استشارات مهنية تساعد على نجاح المشروع واستدامته.