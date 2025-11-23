غرفة تجارة دبي تستكشف فرص التوسع وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع ماليزيا وكمبوديا

تطلق غرفة تجارة دبي جولة تعريفية إلى ماليزيا وكمبوديا خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2025، بمشاركة وفد من ممثلي الشركات ورواد الأعمال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة، وتمكين الشركات من التوسع في أسواق واعدة في جنوب شرق آسيا.

وتركز الجولة على فتح قنوات جديدة للتواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلدين، إلى جانب لقاءات أعمال ثنائية تهدف إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد. كما يشارك الوفد في برنامج مكثف من اللقاءات والمناسبات الرسمية التي تسلط الضوء على مزايا البيئة الاستثمارية في ماليزيا وكمبوديا.

وتتضمن أهداف الجولة دعم الشركات الإماراتية في توسيع أنشطتها الدولية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين في كل مدينة، واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات اقتصادية متنوعة. وتحرص غرفة تجارة دبي على تمكين المشاركين من تحقيق الاستفادة القصوى عبر تقديم الاستشارات والإرشادات والتسهيلات خلال الرحلة، ومتابعة تقدمهم في جهود التوسع عقب انتهاء الجولة.

ويشارك في تنظيم وترتيب برامج الجولة مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم سفارات الدولة في كوالالمبور وبانكوك، وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، مجلس تنمية كمبوديا، غرفة تجارة كمبوديا، إضافة إلى شركاء إعلاميين مثل وكالة أنباء الإمارات (وام) وصحيفة "البيان".

كما يضم فريق غرف دبي المشرف على الجولة نخبة من الإدارات المعنية بالعلاقات الدولية، والشراكات، والإعلام، والبروتوكول واللوجستيات، ودعم الأعمال، لضمان تنفيذ برنامج شامل ومتكامل يغطي الجوانب التنظيمية والعملية كافة.

وحرصت غرفة تجارة دبي على توفير قنوات تواصل فاعلة للوفد من خلال إنشاء مجموعة خاصة على تطبيق "واتساب"، بهدف تعزيز التفاعل وتبادل المستجدات والنتائج أولاً بأول خلال فترة الجولة.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود غرف دبي المستمرة لدعم نمو الشركات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار، وتعزيز حضور قطاع الأعمال الإماراتي في الأسواق الآسيوية ذات الإمكانات العالية.