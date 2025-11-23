سعر صرف الوون الكوري الجنوبي عند أدنى مستوى في 16 عاماً

انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 16 عاماً، وفقاً لبيانات صدرت الأحد.

وأظهرت بيانات بنك التسويات الدولية (BIS) وبنك كوريا المركزي، أن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للوون الكوري وصل إلى 89.09 في نهاية أكتوبر، بانخفاض قدره 1.44 نقطة عن الشهر السابق.

وهذا هو أضعف مستوى له منذ 16 عاماً وشهرين، منذ أغسطس 2009، عندما بلغ مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي 88.88، كما أنه أقل من مستوى 89.29 المسجل في نهاية مارس، عندما بلغ عدم اليقين السياسي المحلي ذروته بعد فرض الرئيس السابق يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفق وكالة «يونهاب».

ويقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي قوة العملة مقارنة بسلة من العملات الأخرى، مع تعديله وفقاً للتضخم. غالباً ما يستخدم هذا المؤشر كمقياس للتنافسية السعرية الدولية لبلد ما، حيث يشير انخفاض سعر الصرف الحقيقي عن 100 إلى أن العملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

من بين 64 دولة مدرجة في بنك التسويات الدولية، كان سعر الصرف الحقيقي لكوريا الجنوبية بنهاية أكتوبر ثالث أدنى سعر، بعد اليابان 70.41 والصين 87.94.

كما كان الانخفاض الشهري البالغ 1.44 نقطة هو ثاني أسرع انخفاض عالمي، بعد انخفاض العملة النيوزيلندية (1.54 نقطة).

ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري لسعر الصرف الفعلي الحقيقي لكوريا الجنوبية في 7 أشهر، منذ انخفاضه بمقدار 1.66 نقطة في مارس من هذا العام.

وقال المحلل في بنك «هانا» بارك جي-هون: لقد عززت معنويات العزوف عن المخاطرة قيمة الدولار الأمريكي، كما أن زيادة شراء الدولار، مدفوعة باستثمار الكوريين في الأسهم الأمريكية، تسببت في تفاقم ضعف الوون. وأضاف: كما أسهم الاستقرار النسبي للتضخم في كوريا الجنوبية في انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي.