«إيه إم دي» تتحدى إنفيديا.. نمو مذهل لمراكز البيانات وعوائد محتملة تفوق التوقعات

حتى الآن لم تتفوق شركة «إيه إم دي» في سباق الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الذي تتصدره إنفيديا، ومع ذلك لم تتوقف إيه إم دي عن المنافسة، إذ أطلقت وحدات حوسبة مبتكرة عدة، وعززت قدرات برامجها لتصبح منتجاتها خياراً عملياً وفعالاً لمستخدمي إنفيديا، وفقاً لما كشفه تقرير لـ«سي إن إن».

وكشفت الرئيسة التنفيذية ليزا سو لشركة «إيه إم دي» أخيراً توقعاً مذهلاً جعل المتشككين في إيه إم دي، بمن في ذلك الكاتب نفسه، يفكرون في الاستثمار في السهم. وفيما يلي نستعرض ما كشفته إيه إم دي للمستثمرين ونحلل تداعياته على السهم.

وتمتلك إيه إم دي وإنفيديا وحدات أعمال متعددة، إلا أن إنفيديا أكثر تركيزاً على مراكز البيانات، خلال الربع الثالث 2025، شكلت إيرادات مراكز البيانات نحو 49% من إجمالي إيرادات إيه إم دي.

أما وحدة العملاء والألعاب، التي تشمل أجهزة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وترقيات أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، فقد شكلت 44% من الإيرادات، في حين شكلت المعالجات المدمجة 9% فقط.

وعلى النقيض، شكلت إيرادات مراكز البيانات لدى إنفيديا 88% من إجمالي الإيرادات، ما يوضح اعتمادها الكبير على هذا القطاع مقارنة بإيه إم دي.

على الرغم من أن ازدهار مراكز البيانات كان مفيداً لإنفيديا، فإنه يضع الشركة في موقف حساس، إذ في حال تباطأ الإنفاق الضخم لمزودي الذكاء الاصطناعي الفائق، سيتأثر سهم إنفيديا أكثر من سهم إيه إم دي.

هذا يجعل سهم إنفيديا أكثر خطورة نسبياً من سهم إيه إم دي، ومع ذلك، ستظل إيه إم دي متأثرة بشكل كبير بأي تباطؤ، إذ إن نحو نصف إيراداتها تأتي من أجهزة مراكز البيانات. ولحسن الحظ، لا ترى إيه إم دي أي تباطؤ في الإنفاق على مراكز البيانات في المستقبل القريب.

خلال يوم المحللين الماليين، كشفت إيه إم دي عن أهداف نمو طويلة الأجل تشير إلى أن نمواً هائلاً لا يزال في الأفق، ما يجعل السهم جذاباً عند مستويات الأسعار الحالية.

تتوقع إيه إم دي على مدى السنوات الخمس المقبلة أن ينمو قطاع مراكز البيانات بمعدل النمو السنوي المركب 60%، وهو معدل نمو مذهل يمثل تسارعاً كبيراً مقارنة بمستويات النمو الحالية.

في الربع الثالث 2025، ارتفع قطاع مراكز البيانات لدى إيه إم دي بنسبة 22% على أساس سنوي.

وتعتقد الشركة أن إطلاق المنتجات يضعها على قدم المساواة مع إنفيديا وتشير إلى وجود فرص نمو كبيرة لا تزال متاحة في سوق مراكز البيانات.

توقعات النمو للقطاعات الأخرى

اتخذت إيه إم دي توقعات نمو أكثر تحفظاً لقطاعي المعالجات المدمجة ووحدة العملاء والألعاب، حيث يتوقع أن ينمو كل منهما بمعدل النمو السنوي المركب 10% خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يقلل معدل النمو الإجمالي للشركة.

بشكل عام، تتوقع الشركة معدل نمو سنوي مركباً 35% على مدى خمس سنوات، مع ربحية السهم المعدلة غير حسب المعايير المحاسبية تتجاوز 20 دولاراً.

تأثير التوقعات في سعر السهم

إذا حققت إيه إم دي تقييماً نهائياً 30 ضعف الأرباح، فإن سعر السهم قد يصل إلى 600 دولار للسهم الواحد.

حالياً، يتداول السهم بنحو 250 دولاراً، ما يعني نمواً يقارب 150% خلال خمس سنوات، وهو عائد قوي جداً.

من المتوقع أيضاً أن يتغير توازن إيه إم دي بين وحدات أعمالها المختلفة، إذ نما قطاع مراكز البيانات بمعدل 60% بينما ارتفعت القطاعات الأخرى بمعدل 10%، فإن التوازن الاستثماري الحالي للشركة سيتأثر.

فرصة الاستثمار

كانت إيه إم دي مترددة نسبياً خلال ثورة الذكاء الاصطناعي، إلا أنها بدأت تتحرك بقوة.

ومن غير المرجح أن تتفوق إيه إم دي على إنفيديا بالكامل، لكنها قد تسيطر على جزء كبير من السوق وتحقق للمستثمرين عوائد ممتازة على استثماراتهم.

وقبل شراء أسهم شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة، ضع في اعتبارك أن فريق محللي مستشار الأسهم لم يدرج إيه إم دي ضمن أفضل 10 أسهم للاستثمار حالياً، بينما تلك الأسهم العشرة قد تحقق عوائد ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وعند إدراج نتفليكس في قائمة مستشار الأسهم في 17 ديسمبر 2004، فإن استثمار ألف دولار وقتها كان ليصبح 562.536 دولاراً وعند إدراج إنفيديا في 15 أبريل 2005، استثمار 1.000 دولار كان ليصبح 1.096.510 دولارات.

يذكر أن متوسط العائد الإجمالي لقائمة مستشار الأسهم هو 981%، متفوقاً بشكل كبير على مؤشر ستاندرد أند بورز 500، الذي حقق 187% فقط.