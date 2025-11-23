إنفاق «موسم العطلات» أمل «وول ستريت» لإيقاف النزيف

سيركز المستثمرون في الأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية على مؤشرات القوة لدى المستهلك الأمريكي، مع تسليط الضوء على موسم التسوق في عطلة نهاية العام بمناسبة الجمعة السوداء، وسط شهر وصفته «رويترز» بـ «الكئيب» للأسهم.

وتوقفت موجة الارتفاع في الأسهم خلال نوفمبر، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تزيد على 4% حتى الآن هذا الشهر.

ولم تستطع النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا» يوم الخميس تهدئة الأسواق، التي أثارتها المخاوف بشأن تقييمات مرتفعة والأسئلة المتعلقة بالعوائد على الاستثمارات الضخمة للشركات في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وأصبح الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، الآن تحت مجهر وول ستريت.

وسيكون أسبوع التداول هذا متقطعاً بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس، تليها الجمعة السوداء، المعروفة بعروض الخصومات، ثم يوم الإثنين الإلكتروني والعروض الخاصة بموسم العطلات حتى نهاية العام.

وأظهرت القراءات الأخيرة، بحسب رويترز، تراجعاً في ثقة المستهلك، بينما غابت بيانات أخرى بسبب الإغلاق الحكومي، ما قد يجعل ذلك أي مؤشرات على إنفاق المستهلك في موسم العطلات أكثر أهمية من المعتاد.

وقال كريس فاسيانو، كبير استراتيجيي السوق في شبكة Commonwealth Financial: «من منظور معنوي، ستكون القراءات المبكرة لجمعة السوق السوداء ويوم الاثنين الإلكتروني مهمة، بسبب نقص البيانات المتوفرة لدينا؛ لكن الفترة الكاملة للتسوق في العطلات ستكون مؤشراً مهماً على وضع المستهلك وما يعنيه للاقتصاد».

وبينما يظل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 11% منذ بداية العام، فقد تراجع أكثر من 5% عن أعلى مستوى سجله أواخر أكتوبر.

وسجل مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) يوم الخميس أعلى إغلاق له منذ أبريل.

وقد يؤثر أداء سوق الأسهم على إنفاق المستهلكين خلال العطلات، لا سيما من ذوي الدخل المرتفع الذين لديهم استثمارات كبيرة في الأسهم.

ورغم التذبذب الأخير، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 80% منذ بداية أحدث موجة صعود قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقال دوغ بيث استراتيجي الأسهم العالمية في Wells Fargo Investment Institute: «إذا حدث تراجع هناك، فالكثير من الثروة لدى ذوي الدخل المرتفع موجود في سوق الأسهم.. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانوا سينفقون كما اعتادوا».

وتوقعت الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة هذا الشهر أن تتجاوز مبيعات العطلات في الولايات المتحدة تريليون دولار لأول مرة.

ومع ذلك، فإن التوقع للنمو بين نوفمبر وديسمبر يتراوح بين 3.7% و4.2% مقارنة بالعام الماضي، وهو أبطأ من نمو 4.3% المسجل في 2024.

وأشار مايكل بيرس نائب كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن الأوضاع المالية للأسر «في وضع قوي جداً»، لكن تباطؤ نمو التوظيف قد يضغط على الإنفاق في موسم العطلات. مضيفاً: «أهم عامل لإنفاق المستهلك هو صحة سوق العمل».

وأظهرت بيانات تقرير التوظيف الشهري المؤجل، الصادر الخميس الماضي، أن نمو الوظائف الأمريكية تسارع في سبتمبر، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.

وأضاف بيرس أن التضخم المستمر، مع مساهمة الرسوم الجمركية على الواردات في ارتفاع الأسعار، قد يثقل كاهل الإنفاق أيضاً.

ويشكل موسم التسوق في العطلات أهمية كبيرة لتجار التجزئة؛ فقد رفعت «وول مارت» يوم الخميس توقعاتها السنوية، في مؤشر على الثقة مع اقتراب نهاية العام؛ بينما في المقابل، كانت تقارير باقي تجار التجزئة خلال الأسبوع متباينة.

وسيقدم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، قراءة إضافية عن المستهلك.

وقد تأخر هذا التقرير مع غيره من البيانات الحكومية بسبب الإغلاق الفيدرالي الذي استمر 43 يوماً وانتهى أخيراً.

وقد يؤدي تدفق البيانات المؤجلة في الأسابيع المقبلة إلى زيادة تقلبات الأسواق، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون لتقييم صحة الاقتصاد وفرص رفع الفائدة أو خفضها من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في 9-10 ديسمبر.

وبعد صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، والذي سيكون آخر تقرير قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، أظهرت عقود الفائدة المستقبلية يوم الخميس احتمالاً بنسبة 67% بأن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر بعد خفضها ربع نقطة في كل من الاجتماعين السابقين.

وقال اقتصاديون من مورغان ستانلي يوم الخميس إنهم لم يعودوا يتوقعون تخفيفاً من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، لكنهم يتوقعون ثلاث خفضات في 2026.

وأضافوا: «مسار سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على البيانات، وفي رأينا، التقرير المختلط يعني أن اللجنة سترغب في رؤية المزيد من البيانات قبل اتخاذ خطوة أخرى».

أبرز أحداث الأسبوعية:

الثلاثاء 25 نوفمبر:

مبيعات التجزئة الأمريكية

مؤشر أسعار المنتجين

مؤشر أسعار المنازل S&P Case-Shiller لـ20 مدينة

المخزونات التجارية

ثقة المستهلك

المبيعات المعلقة للمنازل

الأربعاء 26 نوفمبر:

طلبات إعانة البطالة الأولية

طلبيات السلع المعمرة

الخميس 27 نوفمبر:

عطلة عيد الشكر

الجمعة 28 نوفمبر:

مؤشر الأعمال في شيكاغو