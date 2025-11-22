"كي 2" و"طيران أبوظبي" و"ملتي ليفل" ‏تتشارك لتعزيز منظومة التنقل الجوي في الإمارات

أعلنت شركة "كي 2 - K2" المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توقيع شراكة إستراتيجية مع مجموعة "طيران أبوظبي" ومجموعة "ملتي ليفل"، بهدف تسريع إدخال وتطوير الطائرة "أوتو كرافت E20+" المخصصة لنقل الركاب ضمن منظومة التنقل الجوي المتقدمة الناشئة في دولة الإمارات.

وتم توقيع الشراكة خلال معرض دبي للطيران 2025 لتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال التنقل الجوي المتقدم بما يدعم مكانة الدولة الرائدة في الابتكار والتقنيات المستقبلية ضمن قطاع الطيران المدني.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الوطنية التي يقودها مجلس الأنظمة الذكية الذاتية الحركة وضمن مستهدفات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030؛ حيث تجمع بين الخبرة التشغيلية لمجموعة طيران أبوظبي والقدرات التقنية لشركة "ملتي ليفل" وريادة "كي 2 - K2" في حلول التنقل الذاتي والجيل القادم من أنظمة النقل الجوي.

وستتولى مجموعة طيران أبوظبي ومجموعة "ملتي ليفل"، بموجب الشراكة، تشغيل الطائرة "أوتو كرافت E20+" بشكل مشترك، بما يشمل الإشراف على جاهزية التشغيل والتكامل التنظيمي ومسارات تدريب الطيارين وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح إضافة إلى التنسيق مع البنية التحتية الناشئة للـ"فيرتي بورت" ضمن منظومة التنقل الجوي المستقبلية.

وأكدت شركة "كي 2 - K2" أن برنامج اختبار طائرة "أوتوكرافت E20+" يواصل التقدم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، مع وضع خطة أنشطة تقييمية منظمة في أبوظبي ضمن البرنامج الوطني الهادف إلى تأهيل الطائرة للتشغيل التجاري مستقبلاً.

وقال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي، إن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في صياغة مستقبل التنقل الجوي المتقدم في الإمارات، لافتا إلى أن توحيد الجهود مع مجموعة ملتي ليفل و"كي 2 - K2" يجمع بين الابتكار العالمي والقدرة الوطنية لتقديم الطيران المدني للجيل القادم بمسؤولية.

وأضاف أن برنامج اختبار "أوتوكرافت E20+" يعزز التزام المجموعة ببناء منظومة آمنة وقابلة للتوسع ومستدامة للتنقل الجوي المتقدم بما يدعم رؤية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة والطموحات الاقتصادية لأبوظبي مشيراً إلى أن مجموعة طيران أبوظبي تفخر بالمساهمة في هذا التحول لضمان استمرار الإمارات في مقدمة الطيران الذكي والنظيف والمستقبلي.

من جانبه قال محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ملتي ليفل"، إن المجموعة ومجموعة طيران أبوظبي تشكلان تحالفاً ديناميكياً ومكملاً في هذا التعاون الإستراتيجي مع "كي 2 - K2"، بما يعزز مكانة الإمارات في قيادة مجال التنقل الجوي المتقدم.

وأضاف أن طائرة "أوتوكرافت E20+" تمثل المرحلة المقبلة من التنقل الآمن والفعال والمستدام للركاب في المنطقة.

بدوره قال وليد البلوشي، نائب رئيس الإستراتيجية في "كي 2 - K2"، إن هذا التعاون يعكس طموح دولة الإمارات في قيادة التنقل الجوي المتقدم عالمياً، وإن هذه الشراكة تستهدف بناء منظومة آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للاستخدام الفعلي للركاب.

وأضاف أن طائرة "أوتو كرافت E20+" تشكل جزءاً من برنامج وطني سيعيد تعريف حركة الأشخاص داخل الإمارات، نحو عصر جديد من التنقل الجوي.