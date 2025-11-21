«صحة دبي» تكشف عن تجربة «توازن» بمعرض دبي للطيران 2025





كشفت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها بفعاليات معرض دبي للطيران 2025، عن تجربة «توازن» 2025، ضمن مبادرة واستراتيجية الرفاه النفسي الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة النفسية وجودة الحياة في الإمارة.

وتمثل تجربة توازن، التي يتم عرضها للجمهور للمرة الأولى، رحلة تفاعلية موجهة تساعد الزوار في إعادة ضبط حالتهم المزاجية في دقائق معدودة من خلال خيارات شعورية تشمل الهدوء أو التوازن أو الانتعاش اعتماداً على تقنيات تفاعلية تجمع بين الإضاءة والأصوات والعوامل الحسية، مرتبطة بتقنيات تنفس قائمة على معدل ضربات القلب، وعلم الألوان، وترددات الصوت العلاجية. وتبرز التجربة كيف يمكن للابتكار أن يتحول إلى أداة عملية لدعم التوازن النفسي في الحياة اليومية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة سلطت الضوء خلال مشاركتها بمعرض دبي للطيران 2025 على دور الصحة النفسية في تعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن تجربة «توازن» تمثل نموذجاً مبتكراً للتوعية بالصحة النفسية من خلال تجربة مباشرة يظهر أثرها بشكل فوري.