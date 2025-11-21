«دو» تحتفي بنجاح مزاد Cloud Miner بالتعاون مع منصة Online Auction

احتفلت «دو»، بنجاح خدمة Cloud Miner التابعة لعلامتها الفرعية du Tech، حيث تعد أول شركة اتصالات في الدولة تُطلق خدمة رسمية مبتكرة في التعدين السحابي للعملات المشفرة كخدمة MaaS في المنطقة وذلك خلال فعالية خاصة في مقر الشركة، جرى خلالها تسليط الضوء على التعاون المتواصل مع منصة Online Auction.

وشهد الحفل حضور ماجد مصطفى أهلي، الرئيس التنفيذي لـ Online Auction، إلى جانب جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، للاحتفاء بالنجاح اللافت للمزاد الافتتاحي لخدمة Cloud Miner، والذي سجل مستويات استثنائية من التفاعل لدى المهتمين بالعملات الرقمية في مختلف أنحاء الدولة.

وأعلنت «دو» عن إطلاق مزاد ثان لخدمة Cloud Miner يقام حصرياً عبر منصة Online Auction ويمتد 6 أيام بدءاً من 23 نوفمبر، وستوفر هذه الجولة حزمة جديدة من القدرة الحاسوبية على النحو التالي: باقة واحدة تضم 6 عقود بقدرة حوسبية إجمالية تبلغ 1500 TH/s للباقة الواحدة، وباقتان تضم كل منهما 4 عقود بقدرة حوسبية إجمالية تبلغ 1000 TH/s لكل باقة كما أعلنت عن 5 باقات تضم كل منها عقدين بقدرة حوسبية إجمالية تبلغ 500 TH/s لكل باقة.

حلول آمنة

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: «يعكس الإقبال الكبير على خدمة Cloud Miner، تزايد الاهتمام بحلول التعدين السحابي الآمنة والشفافة والمستضافة محلياً في دولة الإمارات. ويسعدنا استكمال هذا النجاح ضمن du Tech بالتعاون مع Online Auction، عبر طرح فرص جديدة تمنح المزيد من سكان الدولة إمكانية المشاركة بثقة في عالم الأصول الرقمية والابتكار المالي».

الاستثمارات الرقمية

وقال ماجد مصطفى أهلي، الرئيس التنفيذي لـ Online Auction: «لقد فاق المزاد الأول لخدمة Cloud Miner كل التوقعات، مما أكد قوة شراكتنا مع «دو» واستعداد السوق لتبني أشكال جديدة من الاستثمارات الرقمية، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون وتقديم تجربة مزايدة سلسة وسريعة لمستخدمينا».

وتعد Cloud Miner أول خدمة لتعدين البتكوين مدعومة من شركة اتصالات في الإمارات، إذ صُممت لإتاحة الوصول إلى عالم التعدين الرقمي بطريقة موثوقة وسهلة دون الحاجة لامتلاك أجهزة أو تغطية تكاليف الكهرباء أو الصيانة. ومن خلال مراكز البيانات القوية والآمنة التابعة لـ du Tech، يمكن للمشتركين بدء عمليات التعدين فور تفعيل العقد ووفقاً لبروتوكولات صارمة لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال والتحقق عبر الهوية الرقمية (UAE Pass)، إضافة إلى طبقات متعددة من المصادقة لضمان تجربة آمنة وموثوقة بالكامل.