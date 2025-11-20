قطاع السياحة في دبي يستعد للاحتفال بعيد الاتحاد بعروض حصرية

بينما تستعد الدولة للاحتفال بالذكرى الـ54 لاتحاد دولة الإمارات يشارك قطاع السياحة في دبي بمجموعة حصرية من العروض لتلك المناسبة الغالية، ستقدم الفنادق والمطاعم في دبي لحظات تذوق حصرية، وعروضاً ترويجية محدودة الوقت، وفعاليات خاصة تمزج بين النكهات الإماراتية التقليدية والتأثيرات العالمية، تكريماً للتراث الغني للبلاد والتنوع المرن في فنون الطهي.

ويشارك فندق وأبراج شيراتون خور دبي في احتفالات عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات من خلال عرض حصري لضيوفه، واحتفالاً بهذه المناسبة يقدم فندق كريك سايد الشهير على ضفاف الخور خصماً بنسبة 15% على أسعار الإقامة، مع وجبتي طعام للإقامات المحجوزة بين 28 نوفمبر و6 ديسمبر 2025.

وقال المتحدث باسم إدارة الفندق: «إنه لفخر كبير لنا أن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية المميزة بصحبة ضيوفنا من خلال تقديم عرض الإقامة الحصري الذي يتيح للعائلات والثنائي والأصدقاء فرصة فريدة للاستمتاع بتجربة مستوحاة من أجواء دبي النابضة بالحياة».

ومن خلال موقعه المتميز المطل على خور دبي التاريخي يوفر الفندق المكان الأمثل للمقيمين والزوار، للاستمتاع بأجواء اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتطلع الضيوف إلى كرم الضيافة، والمرافق المناسبة للعائلات، وخيارات الطعام الاستثنائية، والإطلالات الخلابة على المدينة والخور، ما يضمن لهم عطلة احتفالية لا تنسى.

وصرحت إدارة الفندق: «يسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة مع ضيوفنا، من خلال تقديم عرض خاص يتيح للعائلات والأزواج والأصدقاء الاستمتاع بتجربة مستوحاة من دبي».

تعكس هذه المبادرة التزام فندق وأبراج شيراتون خور دبي المتواصل بتوفير تجارب راقية لا تنسى للضيوف، مع الحفاظ على ثقافة وقيم دولة الإمارات العربية المتحدة.

عروض الإقامة

كما أعلن فندق ديلانو دبي عن إطلاق مجموعة من عروض الإقامة والدخول الحصرية احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات، ليتيح لضيوفه من سكان دولة الإمارات ودول الخليج الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة.

ويقع الفندق على شواطئ بلوواترز دبي، ويقدم للضيوف مساحة للاسترخاء والرفاهية وسط إطلالات بانورامية على الخليج العربي. وتحيط بمنطقة المسبح في المنتجع مظلات شمسية كبيرة وكراسي استلقاء مريحة ومنصة اجتماعية للتواصل. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بشاطئ خاص يمتد على طول 250 متراً، ويشكل ملاذاً مثالياً لمحبي الأجواء الهادئة ومناظر غروب الشمس الخلابة.

وتتزين ديكورات الفندق بستائر بيضاء اللون تنسدل على النوافذ، التي تسمح بدخول أشعة الشمس وتعزيز الإضاءة الطبيعية في المساحة، ما يعكس طابع ديلانو ميامي العصري والأنيق وجمال الخليج العربي بأجوائه الفريدة.

عرض خاص لسكان دولة الإمارات ودول الخليج

يقدم فندق ديلانو دبي لضيوفه من سكان دولة الإمارات ودول الخليج خصماً بنسبة 20% على أسعار الغرف، مع وجبة فطور يومية مجانية طوال فترة إقامتهم، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات. يتوفر هذا العرض لمدة محدودة، ويتيح للباحثين عن الهدوء والاسترخاء الاحتفال بهذه المناسبة المميزة وسط أجواء شاطئية فريدة.



تشكيلة محدودة

وكشفت «لادوريه» خلال مشاركتها بالحدث عن مجموعة ماتشا إيكلا، وهي تشكيلة محدودة الإصدار تجمع بين براعة صناعة الحلويات الفرنسية والماتشا الياباني، مثالية لأشهر الأعياد في المدينة.

أبرز منتجات الموسم، بلاسير سوكريه ماتشا: مرنغ البندق مع غاناش شوكولاتة الماتشا البيضاء وشانتيه. وماكارون الماتشا: رقائق مقرمشة محشوة بكريمة شاي الماتشا الناعمة. وإبداعات الماتشا المثلجة، وستوفر المنتجات في جميع فروع لادوريه في الإمارات حتى 6 ديسمبر، وتقدم المجموعة للسياح والمقيمين طريقة راقية للاحتفال بسحر الإمارات ودبي.

عطلة هادئة

واحتفالاً بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، يدعو فندق فور بوينتس باي شيراتون المقيمين في دولة الإمارات إلى الاستمتاع بعطلة هادئة تنبض بروح الوطن، وتمنحهم تجربة إقامة مفعمة بالراحة والذكريات الجميلة. ويقدم الفندق إقامة فاخرة تجمع بين الحداثة ولمسات الأصالة المحلية، لتعكس دفء الضيافة وحفاوة الترحيب التي تميز الثقافة الإماراتية.

وخصص الفندق عرضاً بالمناسبة الوطنية، حيث سيقدم خصماً 20% على الإقامة، مع وجبة إفطار، مع خصم 20% على تناول الطعام في منافذ مختارة في الفندق (تناول الطعام في الغرف مستثناة)، وإقامة مجانية للأطفال بعمر ست سنوات أو أقل (الحد الأقصى طفلان لكل حجز).

ويتيح الفندق تجربة إقامة استثنائية في موقعيه الرئيسيين: شارع الشيخ زايد، وبر دبي. فسواء اخترتم الإقامة في قلب شارع الشيخ زايد، أحد أكثر شوارع دبي حيوية والملاصق للعديد من معالمها البارزة، أو في بر دبي الذي يزدان بطابعه التراثي الأصيل، فإن كلا الموقعين يوفران غرفاً أنيقة، ومرافق عصرية، وخدمة مميزة تمنح كل إقامة طابعاً خاصاً.