دبي الرقمية تحصد ثلاث جوائز عالمية

تواصل دبي الرقمية تعزيز حضورها الريادي على الساحة العالمية، حيث حصلت مؤخراً على ثلاث جوائز مرموقة من مؤسسة IdeasUK البريطانية، تقديراً لريادتها في مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي. فقد نالت الهيئة أعلى مستوى للتميز في إدارة الأفكار والابتكار ـ الاعتماد البلاتيني، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة للإنجاز المتميز عن تطبيق «الموظف الذكي»، كما حصلت على جائزة في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة عن تطبيق «الموظف الذكي»، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الدولي: الاحتراف في الابتكار، الذي أقيم على مدى يومين في مدينة مانشستر البريطانية.

تسلم الجوائز بالنيابة عن دبي الرقمية كل من الدكتورة مريم المحرزي، مستشار التميز والريادة المؤسسية في دبي الرقمية، وهدى الهاشمي، مدير إدارة أول، الخدمات الحكومية المشتركة. ويأتي هذا التقدير الدولي تتويجاً لمسيرة متواصلة من العمل المبتكر الذي تنتهجه دبي الرقمية ضمن رؤيتها لبناء مدينة رقمية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. كما يعكس الإنجاز نجاح الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وخلق بيئة عمل تحفز على الإبداع وتوليد الأفكار الجديدة القابلة للتنفيذ.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «هذه الجوائز ليست مجرد تكريم، بقدر ما هي تعبير عن ثقافة راسخة نؤمن بها جميعاً، تقوم على الإبداع، والتفكير المختلف، والإصرار على تحويل كل فكرة إلى إنجاز، وكل تحدٍ إلى فرصة. ونحن فخورون بجهود فريقنا المتميز، الذي حقق ويحقق المزيد من الإنجازات انطلاقاً من روح الإبداع والفكر الذي لا يعرف المستحيل والإيمان العميق برسالتنا المشتركة في بناء مستقبل رقمي أكثر ذكاءً وإنسانية بما يليق بمكانة دبي وسمعتها العالمية. هذه الجوائز تشكل حافزاً لنا لمواصلة المسيرة بنفس الروح العالية، حيث نبتكر، ونتعلم، ونقود التغيير بثقة وشغف. فدبي لا تكتفي بالإنجاز، بل تصنع المستقبل كل يوم».

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة فكرة العام 2025 التابعة لـ ideasUK، هي مسابقة سنوية عالمية تحتفي بالأفكار والابتكارات والأثر الذي تحقق عبر المؤسسات الأعضاء في مؤسسة «Ideas UK» البريطانية. في كل عام، تسلط هذه المسابقة الضوء على ابتكارات حقيقية تُحدث تحولاً في أماكن العمل، وتدعم نجاح الأعمال، وتحسن تجارب الموظفين والعملاء والمجتمعات على حد سواء.