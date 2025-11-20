«إتش آر إي» تكشف عن «حدائق ساكورا» في «دبي لاند»

كشفت «إتش آر إي» عن أحدث مشاريعها السكنية «حدائق ساكورا»؛ في «دبي لاند»، وذلك خلال حفل إطلاق خاص استضافه نادي الإمارات للغولف.

وقال وسام بريدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري: «يجسد مشروع حدائق «ساكورا» معنى التوازن الحقيقي، ويوفر في الوقت نفسه فرصة استثمارية في الحزام السكني الجديد لدبي، فالهدوء هنا لا يعني العزلة، بل يعني القرب من قلب المدينة مع الحفاظ على اتصال عميق بالذات».

وقال الدكتور حسن حجازي، نائب رئيس شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري: «في قلب كل مكان جميل هناك أناس يصنعون روحه. حدائق «ساكورا» هو انعكاس لتخطيط مدروس وروابط إنسانية صادقة، وهو مصمم ليكون مجتمعاً يشعر فيه السكان بأنهم في وطن حقيقي».

يمتد المشروع على مساحة 49,000 متر مربع مع 127,500 متر مربع من مساحات المعيشة الراقية، ويقدم مجتمعاً منخفض الارتفاع يجمع بين العمارة المعاصرة وحديقة مركزية خالية من السيارات، ليشكل بيئة هادئة تتمحور حول الرفاهية والانتماء والجمال.