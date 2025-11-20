دبي تشهد إطلاق «آرت هاوس هيلز أرجان» بـ 550 مليون درهم

أعلنت علامة «آرت هاوس» العالمية عن ثاني مشاريعها السكنية في دبي تحت اسم «آرت هاوس هيلز أرجان»، بعد النجاح اللافت الذي حققه أول مشروعاتها في منطقة ميدان. ويجسّد المشروع الجديد الانتقال الفريد لتراث التصميم والإبداع الذي يشتهر به فندق «آرت هاوس نيويورك» إلى إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً في المدينة.

ويعتبر هذا البرج من بين الأعلى ارتفاعاً والأكثر غنى بالمرافق والخدمات في منطقة أرجان، كما يقدم أسلوب حياة مستوحى من مفاهيم العافية والثقافة والابتكار التصميمي.

وشهدت المناسبة الرسمية توقيع اتفاقية الشراكة بين الأطراف الاستراتيجية كافة التي تتولى إطلاق مشروع «آرت هاوس هيلز أرجان»، وهم، آرت هاوس– الشريك العالمي للعلامة، أدان للتطوير العقاري– المطور العقاري الذي يطلق من خلال هذا المشروع أولى خطواته في سوق دبي، ما يشير إلى نوايا طويلة الأمد لتقديم منتجات سكنية راقية، توسكاني– الشريك الاستراتيجي، يقدم الهيكلية التطويرية والخبرة السوقية، وكليدور– الشريك التطويري (تأسست على يد عمر غُل)، وهي الشريك الرسمي لعلامة «آرت هاوس» في دولة الإمارات، وتُعد البوابة الحصرية لجميع المشاريع التي تحمل اسم العلامة في الدولة، وسانتوش بونورو– شريك ومدير تطوير، وهو من أبرز الأسماء القيادية في القطاع العقاري، ما يعزز الثقة بقدرة التنفيذ.

و«نيو سيستم إنجنيرينغ» NSE، المقاول الإنشائي للمشروع، يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً، وقد أنجز أكثر من 120 مشروعاً لصالح شركات تطوير رائدة مثل «إعمار»، و«ديار»، و«راك العقارية»، ويتولى حالياً إدارة أكثر من 130 مشروعاً سكنياً وتجارياً في الدولة.

و قال عمر غُل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «كليدور»: «مشروع (آرت هاوس هيلز – أرجان) ليس مجرد تطوير عقاري، بل هو معيار جديد لنمط الحياة المدفوع بالتصميم والغني بالمرافق، في إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي. نفتخر بإطلاق علامة (آرت هاوس) بالشراكة مع (أدان)، و (توسكاني)، و(إن إس إي NSE)، واضعين نصب أعيننا خلق أسلوب حياة يستند إلى الإبداع، والتوازن، وثقافة التصميم العالمية».

من جهته، صرح بهاسكارا سانتوش بونورو، شريك ومدير تطوير المشروع: «يعكس مشروع (آرت هاوس هيلز) قناعتنا بأن أرجان أصبحت مستعدة لاستقبال مشروع عالمي التوجه يرتكز على التصميم. هذه الشراكة تجمع نخبة من الأسماء الرائدة في السوق العقاري بدبي، ونحن فخورون بتقديم مشروع يرتقي بأفق المنطقة ويعزز تجربة العيش فيها».

كما قال المهندس عماد خليل، مؤسس شركة «نيو سيستم إنجنيرينغ» (NSE): «نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة، وبتسليم المشروع قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ».