الصين تثبت الفائدة على الإقراض للشهر السادس على التوالي

أبقت الصين، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير للشهر السادس على التوالي في نوفمبر، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.

ويعكس تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للقروض تراجع الضغط على البنك المركزي من أجل تقديم المزيد من التيسير النقدي في أعقاب الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن، رغم إشارة البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر إلى علامات تباطؤ.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد عند 3 بالمئة، كما لم يتغير سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل خمس سنوات عند 3.5 بالمئة.

وخلال أكتوبر، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني «شي جين بينج» على خفض التعريفات الجمركية المفروضة على واردات الصين مقابل اتخاذ بكين تدابير صارمة ضد تجارة الفنتانيل، إلى جانب استئناف مشتريات فول الصويا الأمريكي، وتدفق صادرات المعادن النادرة.

هذا وبعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة لشهر أكتوبر، يتوقع المحللون أن يكون أداء الاقتصاد في الربع السنوي الأخير من العام أسوأ.