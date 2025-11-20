2.39 مليار دولار حجم سوق المشتريات داخل التطبيقات في الإمارات 2030

من المتوقع أن يبلغ حجم سوق المشتريات داخل التطبيقات في دولة الإمارات نحو 2.39 مليار دولار بحلول عام 2030، في مؤشر واضح على النمو المتسارع في اعتماد الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية في حياة المستخدمين اليومية في الدولة، وفقاً لما أفادت به شركة «أنليمتس» Unlimits. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق تطبيق «أنليمتس» في دبي، المنصة الجديدة المتخصصة في تطوير الذات والنمو الشخصي، والتي أسسها ساجت أنصار، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

ويقول ساجث أنصار، أن «دولة الإمارات مقبلة على مرحلة نوعية في مجال التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تمحورت التجربة خلال السنوات الماضية حول استخدام منصات عالمية. ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستتمحور حول تطوير منصات محلية تنطلق من قلب الإمارات وتخاطب العالم بأسره، ليس فقط من حيث الأداء والوظيفة، بل من حيث الرؤية والتأثير أيضاً. ويضيف أنصار أن الدولة تمتلك مزيجاً فريداً من العوامل التي تجعلها بيئة مثالية لتطوير هذا النوع من التطبيقات، بدءاً من شريحة سكانية شابة ومتمرّسة تكنولوجياً، مروراً بقيادة رشيدة تستثمر في الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة، وصولاً إلى التنوع الثقافي واللغوي الكبير الذي يفرض التفكير بشمولية وانفتاح منذ البداية. ويعتقد أن هذا المزيج يوفّر أرضية خصبة لبناء تطبيقات ذكية في مجالات مثل الرفاه الشخصي، والتعليم، والإنتاجية، والتحوّل الذاتي».

وتقوم فكرة التطبيق على قناعة راسخة بأن التغيير الحقيقي يتحقق عندما تتكامل ثلاثة عناصر جوهرية تتمثل في صورة واضحة للمستقبل، وعقلية مُهيّأة، وعمل منتظم ومستمر. ومن هذا المنطلق، تم تصميم«أنليمتس» استناداً إلى رؤية متعددة التخصصات، تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي في التخصيص واسع النطاق، وأدوات علوم الأعصاب التي تتيح إنشاء تجارب مثل التصورات الذهنية وحوارات «الذات المستقبلية» بما يتماشى مع آليات تكوّن القناعات والعادات داخل الدماغ، إلى جانب إطار علم نفس التدريب الذي يوفر الهيكلية، والأسئلة المحفزة، والمساءلة الفردية.

وأضاف أنصار: «وُلدت «أنليمتس» من ملاحظة متكررة أن الناس يشعرون بالإلهام، لكنهم لا يتغيرون فعلياً. يقرأون الكتب، يحضرون ورش العمل، ويستمعون للبودكاست، لكنهم بعد أسابيع يعودون إلى نفس الأنماط. كان هناك فجوة بين الإلهام والتطبيق، بين الحلم والتنفيذ، وهذا هو التحدي الذي أردنا حله».

وحول اختيار دبي لإطلاق المنصة، يعلّق أنصار قائلاً: دبي ليست مجرد المكان الذي سُجل فيه المشروع، بل هي الأرض التي وجدت فيها الفكرة التربة المناسبة للنمو والبيئة الطبيعية لهذا النوع من الابتكار. فهي مدينة تتميز بقدرتها على إعادة ابتكار ذاتها باستمرار. إنها مدينة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع، وهذا بالضبط ما تسعى إليه «أنليمتس».

وتابع: المنظومة هنا داعمة بشكل استثنائي للمؤسسين. وكوننا جزءاً من حاضنة الأعمال In5، ومبادرات أخرى مصممة لتمكّين رواد الأعمال، فقد أتاح لنا ذلك الوصول إلى شبكة واسعة من المرشدين، والمستثمرين، والمبتكرين الذين يفهمون تماماً معنى أن تبدأ بفكر عالمي منذ اليوم الأول. كما أن التنوع العميق في دبي، مع وجود أكثر من 200 جنسية، يجعل منها بيئة مثالية لاختبار وتطوير المنصة مع شرائح مختلفة من المستخدمين قبل التوسع عالمياً.

وأوضح قائلاً: أتوقّع أننا سنشهد تحولاً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي العامة إلى أدوات أكثر خصوصية وتفاعلاً — تطبيقات لا تكتفي بالإجابة على الأسئلة، بل تفهم السياق، والقيم، والفروقات الثقافية المحلية. تمتلك دولة الإمارات كل المقوّمات التي تؤهلها لتكون منطلقاً لبعض من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلهاماً في مجال تطوير الإمكانات البشرية — تطبيقات تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، وتساعدهم على عيش حياة أكثر وضوحاً وتوازناً وتحقيقاً للذات. وفي العقد المقبل، أرى أن بعضاً من أبرز هذه الابتكارات ستنطلق من هنا، من قلب الإمارات.

وختم أنصار بالإشارة إلى البُعد الرمزي لانطلاقة التطبيق قائلاً: وُلدت أنليمتس في مدينة نجحت في تحويل الصحراء إلى أفق معماري عالمي، وجعلت من الرؤية واقعاً ملموساً خلال جيل واحد فقط. وعندما تكون رسالتك هي مساعدة الناس حول العالم على تحويل أحلامهم إلى إنجازات، فإن الانطلاق من مكان جسّد هذا التحول على مستوى دولة بأكملها يحمل دلالة عميقة وقوة إلهام لا يمكن تجاهلها.