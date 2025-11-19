نمو أرباح «إي إف جي» بدعم من بنك «نكست» والتمويل غير المصرفي

أعلنت مجموعة إي إف چي القابضة عن نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي من بنك نكست التجاري، ومنصة التمويل غير المصرفي إي إف چي فاينانس. حيث بلغت إيرادات المجموعة 6.3 مليارات جنيه، وهي زيادة بمعدل سنوي 27 %، وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ارتفاعاً بمعدل 22 %، ليسجل 846 مليون جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 243.7 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 19 %، بسبب زيادة النفقات العامة والإدارية في جميع المنصات، وحيث ارتفعت تكاليف الموظفين والمخصصات في «إي إف چي فاينانس». كما شهدت مصروفات الموظفين في المجموعة زيادة بنسبة 9 %، مقارنة بالسنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف في تكاليف الموظفين، الضغوط الناتجة عن التضخم في مصر، وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال انخفاض بدائل الأداء.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة: «لقد مكّننا نموذج أعمالنا المرن والمتنوع، المدعوم بمحفظة شاملة، وانتشار جغرافي استراتيجي، من تخطي تقلبات السوق بثبات، وتحقيق نتائج متسقة. تظل هذه المرونة ميزة تنافسية رئيسة، تتيح لنا الاستفادة من الفرص، والتكيف بسرعة مع التطورات القطاعية والتغيرات الأوسع في السوق».

شهد بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس أداءً متبايناً خلال الربع الثالث. حيث حققت قطاعات الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، نتائج جيدة، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 27 % و16 % على التوالي، مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات 2.1 مليار جنيه مصري، لكن ذلك يمثل انخفاضاً قدره 20 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تطبيع أنشطة الخزانة، بعد تحقيق مكاسب استثنائية من الاستثمارات، وأسعار العملة في العام السابق.

في جانب آخر، حققت منصة إي إف چي فاينانس، التابعة للمجموعة والمتخصصة في التمويل غير المصرفي، إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 38 %، مقارنة بالعام الماضي. وقد ساهمت شركة ڤاليو بشكل كبير في هذا النمو، حيث زادت إيراداتها بنسبة 79 % على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع مكاسب التوريق وزيادة صافي الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 34 % في إصدارات التمويلات. كما حققت شركة تنميه نمواً بنسبة 9 % على أساس سنوي، مدعومة بزيادة إيرادات الفوائد، رغم وجود انخفاض جزئي في إيرادات الرسوم. ونما دخل أعمال التأجير التمويلي لشركة إي إف چي للحلول التمويلية بنسبة 28 % سنوياً، نتيجة لزيادة صافي إيرادات الفوائد وتوسع المحفظة. من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات أعمال التخصيم لنفس الشركة بنسبة 12 % على أساس سنوي، ويرجع ذلك على نحو رئيس إلى قوة صافي إيرادات الفوائد، رغم تراجع الرسوم. وزاد إجمالي مصاريف التشغيل في إي إف چي فاينانس، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة 34 % مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، وزيادة المخصصات، بالإضافة إلى تصاعد تكاليف المصاريف العامة والإدارية بسبب التضخم. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الربح بعد احتساب الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 28 % على أساس سنوي، ليصل إلى 261 مليون جنيه مصري، مدفوعاً بشكل رئيس بالأداء القوي لشركة ڤاليو، تليها أنشطة التأجير التمويلي التابعة لإي إف چي للحلول التمويلية.

من جهة أخرى، سجل بنك نكست التجاري، أداءً متميزاً في الربع الثالث من عام 2025. حقق البنك إيرادات وصلت إلى 2.7 مليار جنيه مصري، ما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 119 % مقارنةً بالعام السابق. وقد ساهم في هذا النمو، النشاط القوي في الإقراض الأساسي، وتحسن صافي إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى توسيع قاعدة صافي الرسوم. كما برزت ربحية البنك من خلال نتائجه الربع سنوية، حيث بلغ صافي الربح، بعد خصم الضرائب، 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 245 % على أساس سنوي. وبلغت حصة المجموعة من هذا الربح 756 مليون جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات بشكل كبير لنمو المصروفات.

في الختام، أوضح كريم عَوَض: «نحن مسرورون بالأداء القوي الذي حققه بنك نكست، ومع إتمام زيادة رأس المال الشهر الماضي بنجاح، نحن واثقون أن ذلك سيعزز مسار نمو البنك بشكل أكبر. هذه الخطوة لا تعكس الأهمية الاستراتيجية للبنك في منظومة إي إف جي القابضة فحسب، بل تؤكد أيضاً التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة، عبر جميع أعمال المجموعة». كما أشار أيضاً إلى «الأداء المتميز لشركة ڤاليو، التي شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات منذ إدراجها في بورصة المصرية، ما يعزز مساهمة إي إف جي فاينانس في الأداء الكلي للمجموعة».