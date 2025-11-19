بيوت توسع منظومتها في تكنولوجيا العقارات

أعلنت «بيوت استوديوز»، استوديو التصور ثلاثي الأبعاد ومركز ابتكار للتقنيات العقارية المتطور والتابع لمجموعة دوبيزل، عن إطلاقها الرسمي خلال معرض سيتي سكيب السعودية، لتشكل محطة مهمة في تطوير أساليب عرض وتسويق العقارات في المنطقة.

ومع التطور السريع الذي يشهده القطاع العقاري يأتي تأسيس بيوت استوديوز كونه خطوة طبيعية ضمن مسيرة منصة بيوت، لتوفير حلول مبتكرة تساعد المطورين والوسطاء والمستثمرين على تقديم مشاريعهم بأساليب رقمية متقدمة. ويعتمد الاستوديو على أحدث التقنيات لإنتاج صور واقعية عالية الدقة، ورسوم ثلاثية الأبعاد، وجولات افتراضية تفاعلية، ومخططات طوابق دقيقة، وتجارب بصرية فورية باستخدام أدوات رائدة مثل Unreal Engine.

ويوفر إطلاق بيوت استوديوز ذراعاً متخصصة تركز على تطوير تجارب رقمية متقدمة تعزز من جودة عرض المشاريع العقارية، وتمكن هذه التجارب المشترين المحتملين من استكشاف المشاريع — سواء كانت قيد الإنشاء أو جاهزة — بوضوح ودقة وتفاعل لا توفره أساليب التسويق التقليدية.

وتؤدي هذه الحلول إلى نتائج عملية تشمل: تسريع عملية اتخاذ القرار، وزيادة ثقة المشترين، وتقليص مدة إتمام عمليات البيع.

ما الذي يميز بيوت استوديوز هو سرد بصري غامر عبر تحويل المشاريع العقارية إلى قصص رقمية جذابة عبر تصاميم خارجية مفصلة ورسوم داخلية سينمائية. وأدوات بيع تفاعلية عبر جولات افتراضية وتجارب ثلاثية الأبعاد تسمح للمشتري بالتعرف على كل جانب من جوانب العقار قبل اكتمال عملية البناء. وتكامل متطور مع حلول تكنولوجيا العقارات عبر ربط مباشر مع منصتي بيوت ودوبيزل لتعزيز جمع المتعاملين المحتملين، وتحسين سير العمل عبر أنظمة إدارة العلاقات، وزيادة معدلات التحويل. وفريق احترافي يضمن حلولاً تراعي خصوصيات السوق المحلية، وتتماشى مع المعايير الثقافية والتنظيمية.

قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لبيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يمثل إطلاق بيوت استوديوز امتداداً طبيعياً لالتزامنا بالابتكار في تسويق العقارات وترسيخاً لمكانتنا في ريادة تكنولوجيا العقارات. نهدف إلى دمج الإبداع بالتقنيات لتقديم تجارب بصرية تساعد المطورين والوسطاء والمستثمرين في سرد قصص مؤثرة تعرض مشاريعهم بشكل أشمل وأكثر تفصيلاً ووضوحاً وتأثيراً. يتيح لنا هذا الإطلاق تقديم الخبرات المهنية مباشرة إلى السوق، وتمكين قرارات أكثر ذكاء وتفاعلاً وأقوى في كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري».