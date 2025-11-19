«فاليتاكس» تدعم أدوات تطوير القطاع المالي في العصر الرقمي

حققت فاليتاكس إنجازاً بارزاً بحضورها في أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2025، الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر في فندق جدة هيلتون. وبصفتها الراعي الرسمي، قدمت الشركة عرضاً استثنائياً عزز علاقاتها مع المتداولين والشركاء وخبراء التكنولوجيا المالية، مؤكدة التزامها بالابتكار والشفافية والنمو القائم على الشراكات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جمعت نسخة هذا العام من أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية نخبة من أكثر من 40 خبيراً عالمياً وإقليمياً، وضمت أكثر من 50 ورشة عمل تعليمية. وشكل الحدث، الذي حمل عنوان «إعادة تصور القطاع المالي في العصر الرقمي»، نقطة التقاء رئيسية للقادة الماليين الذين استكشفوا مستقبل الخدمات المالية والاستثمارية، والعملات الرقمية، والتطورات في التكنولوجيا المالية الإسلامية، والتكنولوجيا التنظيمية، ودور الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية. عزز هذا الملتقى مكانة المملكة العربية السعودية كمركز صاعد للتكنولوجيا المالية، وسلط الضوء على استثمارات المملكة في التحول الرقمي.

رحبت فاليتاكس بعدد كبير من الحضور في الجناح A3 الذي تم تصميمه ليكون بيئة تفاعلية تتيح للزوار استكشاف تقنيات الشركة ومعرفة المزيد عن خدماتها. وأتيحت للضيوف فرصة التواصل المباشر مع فريق فاليتاكس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن فيهم محمد حسين، المدير الإقليمي للشراكات في الأسواق العربية، وأحمد رحاب، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللذين تبادلا رؤى حول متطلبات السوق المتطورة، واستراتيجيات النمو الإقليمية، والأهمية المتزايدة لحلول التداول القائمة على التكنولوجيا المالية. وأصبح الجناح وجهة رئيسية للمتداولين وقادة الصناعة والشركاء المهتمين بمعرفة كيف تواصل فاليتاكس تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

ومن أبرز مساهمات فاليتاكس سلسلة جلسات القيادة الفكرية التي قدمها شركاؤها الاستراتيجيون. قدمت هذه الجلسات رؤى معمقة حول مستقبل الوساطة المالية، ومسارات عملية لبناء مسارات مهنية ناجحة في سوق الأسهم، والمبادئ الأساسية الداعمة لنجاح التداول على المدى الطويل، والصعود العالمي للذهب الرقمي كأصل مالي حديث. كما سلّط المتحدثون الضوء على أهمية القيادة في بناء تكنولوجيا فعالة وعالية الأداء. أضافت الجلسات قيمة تعليمية كبيرة للحدث، حيث زودت الحضور بمعرفة عملية قام بتقديمها نخبة من الخبراء في الأسواق العالمية.

تم تكريم فاليتاكس بثلاث جوائز رئيسية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في حلول التداول العالمية. حصلت الشركة على جائزة «أفضل وسيط فوركس عالمي»، و«أفضل منصة لنسخ صفقات التداول»، و«أفضل مقدم خدمات لإدارة الحسابات». تعكس هذه الإنجازات التزام فاليتاكس بتقديم تكنولوجيا موثوقة، وتنفيذ شفاف، وخدمة تضع العميل في المقام الأول للمتداولين حول العالم. كما تسلط الجوائز الضوء على النجاح المتواصل للمنصة في بناء الثقة، ودعم التعليم المالي، وتحسين تجربة التداول.

وقال فيكتور كاربينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة فاليتاكس: «يمثل أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية لحظة فارقة في المجتمع المالي في المنطقة. ويعكس هذا التكريم التزامنا المستمر ببناء الثقة، وتمكين النمو، ودعم المتداولين والشركاء بحلول تداول شفافة وفعالة. ونفخر بمساهمتنا في الفعاليات التي تثري الحوارات الهادفة وتثري الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية».

يعزز حضور فاليتاكس في أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2025 رسالتها الأوسع نطاقاً في دعم التعليم المالي، ودعم الابتكار الرقمي، وتوسيع شراكاتها العالمية. ومن خلال التركيز على الأداء القائم على الثقة والتكنولوجيا وتمكين العملاء، تواصل فاليتاكس تعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، مواصلة مسيرة إرثها المتواصل مع كل إنجاز تحققه.