فلاي دبي توقع إتفاقية جديدة لشراء 75 طائرة بوينغ 737 ماكس

وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار وتعكس هذه الخطوة جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الاعلى لشركة فلاي دبي مع ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، بحضور غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في معرض دبي للطيران 2025.

وتعليقاً على هذا الإعلان المهم، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "يسرنا الإعلان عن طلبية طائرات جديدة مع شركة بوينغ. وبالنظر إلى المستقبل، يُعد التخطيط الإستباقي للأسطول أمراً ضرورياً لضمان قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو طلب نثق في إستمرار نموه. إن توقع الإحتياجات المستقبلية هو عامل حاسم في نجاح أي شركة طيران، ويعكس إعلان اليوم إلتزامنا بهذا المبدأ".

وأضاف سموه: " إن بيئة دبي، التي تتميز ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات متقدمة وسياسات أجواء مفتوحة وقدرتها على جذب المواهب العالمية، عوامل عامة في تمكين فلاي دبي من التوسع والنمو. نحن فخورون بتوقيع طلبية أخرى لطائرات 737 ماكس مع بوينغ، الشريك الموثوق الذي لعب دوراً رئيسا في توسيع شبكتنا إلى حجمها الحالي. يُعدّ توافر الطائرات الموثوق والتسليم في الوقت المناسب أمراً حيوياً للنمو المستمر لقطاعنا، وتضمن هذه الإتفاقية بقائنا في وضعٍ جيدٍ للنمو المستقبلي، من خلال إضافة المزيد من الطائرات إلى أسطولنا وإستبدال الطائرات الحالية".

وأكمل سموه: "أود أن أشكر فريقنا على تفانيهم وعملهم الدؤوب و إن جهودهم إلى جانب رؤية دبي الطموحة للسنوات القادمة، تعكس تفاؤلنا بالمستقبل، بما في ذلك لعب دورٍ رئيس في خطط توسعة مطار دبي آل مكتوم".

تتيح الاتفاقية الجديدة لفلاي دبي الاستفادة من مرونة عائلة طائرات 737 ماكس وخصائصها المشتركة، مع إستخدام الحجم والمدى الفريدين لطائرات 737-8 و 737-9 و 737-10.

وقالت ستيفاني بوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية: "تُعد فلاي دبي من أوائل مشغلي طائرات 737 ماكس في العالم، وتعكس خطتها لتوقيع الطلبية الحالية، وهي طلبيتها الخامسة حتى الآن، القيمة الرائدة لطائرة 737 ماكس في السوق وتعدد إستخداماتها. وأضافت نفخر بأن طائرات بوينغ ستظل ركيزة أساسية لأسطول فلاي دبي الاستراتيجي وخطط نموها".

تُشغّل فلاي دبي أسطولاً حديثاً وفاعلا يتألف من 96 طائرة بوينغ 737، ويشمل: 27 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و 66 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.