"ايدج" تُعزز روابطها مع الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية

وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، والاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD)، مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025 بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي. وشهد توقيع المذكرة المهندس إنزو بنجيني، نائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD) وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج.

وتتعاون "ايدج" حالياً مع عدد من الشركات الدفاعية الإيطالية الكبرى، بما في ذلك شركة "فينكانتييري" عبر مشروع مشترك في دولة الإمارات، إضافةً إلى شراكات صناعية أخرى مع كل من "ليوناردو" و"مجموعة إي أل تي". وتسعى المجموعة الآن إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الشركات الإيطالية المبتكرة الصغيرة

والمتوسطة، بما يساهم في دعم نموها، وتعزيز تبادل الخبرات التقنية، وخلق فرص لشراكات جديدة تعزز الروابط الصناعية بين دولة الإمارات وإيطاليا.

شهد الحفل نائب الأدميرال جاشينتو أوتافياني، مدير التسلح الوطني الإيطالي، وحضره كبار الشخصيات من وزارة الدفاع الإيطالية، وفرانكو دونفرانشيسكو، رئيس العلاقات المؤسسية في AIAD، ورودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة ايدج.ويُبرزذلك تنامي التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية والدفاعية المتقدمة