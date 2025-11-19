«الاتحاد الهندسية» و«جي إي إيروسبيس» يطلقان برنامجاً يوفر للإماراتيين خبرةً عملية ومسارات وظيفية في قطاع الطيران

وقعت «الاتحاد الهندسية» اتفاقية تعاون استراتيجي مع كلّ من «جي إي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، لتطوير برنامج تأهيل يوفر للمواطنين الإماراتيين خبرةً عملية ومسارات وظيفية مميزة في قطاع الطيران.

تجمع هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها هذا الأسبوع في دبي وورلد سنترال على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، كلاً من «الاتحاد الهندسية» و«جي إي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، في التزام مشترك لتطوير برنامج شامل للتدريب على الصيانة، والذي من شأنه أن يسهم في تمكين المواهب الإماراتية من الحصول على فرص وظيفية في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران.

ويركز برنامج التدريب على الصيانة، والذي جرى إعداده بالتعاون مع لوفتهانزا للتدريب التقني، على تلبية متطلبات القوى الإماراتية العاملة في الحصول على تأهيل فني في قطاع الطيران، وسيعتمد منهجاً يجمع بين المحاضرات النظرية والتدريب العملي، ويتناول موضوعات رئيسية بما في ذلك هياكل الطائرات، وصيانتها، والمكونات الأساسية للمحركات. وستسهم الخبرة الأكاديمية الواسعة التي تتمتع بها لوفتهانزا للتدريب التقني، إلى جانب القدرات الفنية القوية لشركة «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، في توفير تجارب تدريبية عالية الجودة تضمن إعداد الجيل القادم من المتخصصين المتمرسين في قطاع الطيران بالشكل الأمثل وتمكينهم من تحقيق النجاح في مجال صيانة الطائرات.

وبهذه المناسبة، قال دانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الهندسية: «تمثل هذه الشراكة قفزة نوعية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، حيث سيسهم تعاوننا مع ’ لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط‘ و ’جي إي إيروسبيس‘ في دعم المواهب المحلية، بالإضافة إلى رفد مجتمع الصيانة والإصلاح والعَمرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بتقنيات وممارسات جديدة».

من جانبه، قال عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جي إي إيروسبيس» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة: «تفخر ’ جي إي إيروسبيس‘ بالتعاون مع ’لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط‘ و’الاتحاد الهندسية‘ لدعم التزامنا المشترك بتطوير المواهب المحلية وتعزيز قطاع الطيران في دولة الإمارات. فمن خلال جمع خبرتنا العالمية مع القدرات الإقليمية القوية لشركائنا، سنتمكن من إعداد جيل ٍ جديدٍ من المتخصصين المتمرسين في قطاع الطيران الإماراتي، والمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للتميز في هذا المجال».

وسيتمكن الخريجون الذي يكملون البرنامج التدريبي بنجاح من الانضمام إلى كوادر «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط» و«جي إي إيروسبيس» و«الاتحاد الهندسية». ومن خلال توفير مسارات وظيفية هادفة ومرافق مخصصة للتدريب العملي، تلعب هذه الكيانات الثلاثة دوراً فاعلاً في تسريع عملية التوطين في قطاع الطيران.

بدوره، قال زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط: «تعبيراً عن امتناننا العميق لدعم دولة الإمارات المتواصل والتزامنا الراسخ برد الجميل لمجتمعها، نستثمر في دعم وتطوير المواهب المحلية. ويصب تعاوننا مع ’الاتحاد الهندسية ‘ و’ جي إي إيروسبيس‘ في خدمة هذا الهدف، حيث نسعى إلى توفير بيئة ٍ تدعم ازدهار وتطور المتخصصين الإماراتيين، مما يضمن ريادة المنطقة وتميزها العالمي في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات».

تؤكد هذه الاتفاقية الاستراتيجية التزام أطرافها بدعم التطور المهني في دولة الإمارات، وتعزيز الخبرات المحلية في مجال صيانة هياكل الطائرات؛ حيث تسعى كل من «الاتحاد الهندسية» و«جي إي إيروسبيس» ولوفتهانزا للتدريب التقني بالتعاون مع «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط» إلى تعزيز حضور القوى العاملة الإماراتية في المجالات الفنية لقطاع للطيران، مما يضمن دوام تطور ونمو هذا القطاع.