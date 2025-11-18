المتحف المصري الكبير يستضيف فعالية افتتاح مكتب «داماك» الرئيسي في مصر

أعلنت شركة داماك العقارية عن توسيع حضورها الإقليمي في المنطقة، عبر افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة المصرية القاهرة، والذي تزامن مع إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية في دبي، «داماك آيلاندز 2»، وذلك في حدث ضخم أقيم في المتحف المصري الكبير، الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: «يعد المصريون من بين أكثر عشر جنسيات شراء للعقارات السكنية في داماك، وقد شهدنا نمواً مزدوج الرقم في المبيعات داخل هذا السوق ونتوقع زيادتها بنسبة 20% في عام 2026. إن افتتاح مقرنا الجديد في القاهرة يقربنا أكثر من عملائنا، ويعزز جسور التواصل بين القاهرة ودبي، اللتين تصنفان من بين أهم الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وحظي الضيوف بفرصة حصرية، للتعرف على مشروع «داماك آيلاندز 2»، أحدث مجتمع سكني فاخر لشركة داماك في دبي، والمستوحى من ثماني جزر استوائية. ويأتي إطلاق المشروع عقب النجاح الكبير الذي حققه مشروع«داماك آيلاندز 1» عام 2024، والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما بيع بالكامل خلال 24 ساعة، وبقيمة وصلت إلى 10 مليارات درهم إماراتي، مسجلاً أعلى إيرادات لمشروع عقاري في يوم واحد.

وتألقت الاحتفالية بأداء مبهر، قدمه الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت، الذي أبهر الحضور بمزيج آسر من الموسيقى الكلاسيكية والجاز والأنغام العربية الأصيلة، إلى جانب عرض مميز قدمه المبدع هادي عواضة.

هذا ولا يزال سوق العقارات في دبي واحداً من أكثر الأسواق نشاطاً وجذباً للمستثمرين والمقيمين من كل أنحاء العالم، مع ارتفاع المبيعات العقارية بنسبة 40% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزز مكانة داماك في صدارة اثنين من أكثر الأسواق حيوية في المنطقة، كما تواصل مجتمعات داماك السكنية تسجيل أداء قويا في هذا السوق، حيث سجل مشروع «داماك آيلاندز1» بيع 4,185 فيلا ومنزل «تاون هاوس» خلال النصف الأول من عام 2025، في حين سجل مجتمع «داماك هيلز 2» بيع 1,942 وحدة.

ومنذ الإطلاق سجلت أسعار وحدات «التاون هاوس» في «داماك هيلز 1» نمواً بنسبة 86%، والفلل بنسبة 72%، بينما شهد مجتمع «داماك هيلز 2» ارتفاعاً بنسبة 60% لوحدات التاون هاوس، كما ارتفعت أسعار فلل «داماك آيلاندز1» بنسبة 29%، ما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في القيمة طويلة الأمد لعلامة داماك.

ويضم المجتمع السكني الرئيسي فللاً فاخرة مؤلفة من ست غرف بمساحات تقارب 583 متراً مربعاً، وفللاً مزدوجة من خمس غرف بمساحة 324 متراً مربعاً، وتاون هاوس من خمس غرف بمساحة 293 و263 متراً مربعاً، وتاون هاوس من أربع غرف بمساحة 203 أمتار مربعة، في حين تبدأ الأسعار من 2.7 مليون درهم.