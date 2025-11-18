«بيكر تلي الإمارات» للاستشارات تطمح إلى تحقيق نمو 25%

تسعى شركة بيكر تلي إلى حضورها كإحدى أبرز الشركات المتخصّصة في الإرشاد والتدقيق والاستشارات في المنطقة، معلنةً عن خطة استراتيجية جديدة وطموحة لتحقيق نمو بنسبة 25% خلال العامين المقبلين، وتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الخدمات الاحترافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشفت الشركة عن الهوية الجديدة وخارطة الطريق نحو النمو خلال فعالية حصرية استضافها فندق أرماني في برج خليفة تحت شعار إرثٌ يمضي قدماً نحو المستقبل.

وتعكس هذه النقلة النوعية بداية فصل جديد في حضور الشركة داخل دولة الإمارات، حيث تتقاطع رؤيتها وأهدافها المحلية مع قيم شبكة بيكر تلي العالمية القائمة على الابتكار والثقة والنمو الهادف. وفي هذا السياق، تمضي الشركة نحو توسيع نطاق خدماتها الإرشادية والاستشارية، مستثمرةً التحوّل الرقمي لتزويد عملائها بحلول قادرة على إحداث أثر مستدام وتحسين نتائجهم في مختلف القطاعات.

وقد أوضح سعد منيار، الشريك المؤسّس في شركة بيكر تلي الإمارات، إلى أنّ سعي الشركة للنمو والتوسّع يأتي استجابةً للارتفاع الملحوظ في الطلب الإقليمي على خدمات الاستشارات والإرشاد والتدقيق، ولاسيّما في ظلّ بيئة تنظيمية واقتصادية تشهد تحوّلات متسارعة لافتة.

وأضاف: نحن على أعتاب عصر تحوّلي يرتكز على الاستدامة والتكنولوجيا والابتكار الهادف. وخلف هدفنا بتحقيق نمو بنسبة 25% يقف رهانٌ واضح من العملاء والشركاء على قدرتنا على صنع إنجازات نوعية ومستدامة، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات والمنطقة طرح فرصٍ واعدة تدفعنا إلى توسيع آفاقنا."

حضر الفعالية أكثر من 400 من كبار المدراء والمسؤولين الحكوميين والشركاء العالميين، في تأكيدٍ على الحضور الإقليمي المتنامي للشركة. وقد تولّى رفعت، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيكر تلي الإمارات، إدارة جلسة نقاشية ضمّت نخبةً من القيادات التنفيذية العالمية، استعرضوا خلالها مستقبل قطاع الإرشاد وأهمية القيادة الهادفة في زمن يشهد فيه الاقتصاد الرقمي تطوّراً متسارعاً.

من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، تهدف بيكر تلي الإمارات إلى تسريع وتيرة التحوّل في مجموعة من القطاعات الرئيسية، مستندةً إلى مزيجٍ يجمع بين المعارف العالمية والخبرة المحلية العميقة. ويأتي ذلك لتمكين المؤسّسات من تعزيز مرونتها، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، واغتنام فرص جديدة للنمو والتوسّع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.