أبوظبي الوطنية للفنادق تطلق مشروع «نسيم البحر ريزيدنسز»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، عن إطلاق مشروع «نسيم البحر ريزيدنسز»، يحمل علامة «ذا لاكشيري كولكشن» على جزيرة المرجان، على أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2028.

ويمتاز مشروع «نسيم البحر ريزيدنسز»، الذي تصل قيمته الاستثمارية 3.6 مليار درهم بتقديم تجربة سكنية فاخرة على الواجهة البحرية تجمع بين التصميم الراقي والمرافق المتكاملة وامتيازات الملكية الحصرية.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، إن إطلاق مشروع «نسيم البحر ريزيدنسز» يمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة وتجسيداً لالتزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية تتجاوز المفهوم التقليدي للعمليات الفندقية.

وأضاف: «تُعد جزيرة المرجان واحدة من أبرز الوجهات الديناميكية في دولة الإمارات، ونفخر بنقل خبراتنا الممتدة على مدى خمسة عقود من التميز إلى هذا السوق المتنامي. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة ماريوت الدولية وعلامتها الفندقية «ذا لاكشيري كولكشن»، سنعمل على توفير أسلوب حياة استثنائي للمشترين يجمع بين الإقامة على الواجهة المائية، والمرافق الفاخرة، والتجارب السكنية الراقية. إن هذا المشروع يجسد رؤيتنا في ابتكار أسلوب حياة يواكب تطلعات المقيمين ويعزز من معايير الفخامة في قطاع الضيافة والسكن الفاخر»

وبالشراكة مع «ماريوت الدولية»، يشكّل مشروع «نسيم البحر ريزيدنسز» إضافة نوعية إلى مشهد العقارات الفاخرة في جزيرة المرجان، حيث يضم المشروع باقة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الشقق العادية، وشقق مزودة بحدائق علوية، والبنتهاوس، والتاون هاوس، والفلل، وقد صُممت جميعها بعناية لتوفر إطلالات بحرية خلابة وتجربة سكنية مستوحاة من أجواء المنتجعات.

من جانبه، صرح جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير المشاريع متعدّدة الاستخدامات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تتمتع مساكن ذا لاكشيري كولكشن بمواقعها في أرقى الوجهات العالمية وأكثرها تميزاً وجاذبية. وبفضل ما يقدمه المشروع الجديد من خدمات راقية وتجارب سكنية ملهمة للمالكين، إلى جانب موقعه الاستراتيجي على جزيرة المرجان، يشكل نسيم البحر ريزيدنسز إضافة نوعية إلى محفظتنا الفاخرة من المشاريع المصممة بدقة لتجسيد معايير الرفاهية العالمية بأرقى معانيها.»

وقال عمر بن فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «ون بروكر جروب»، الشريك الحصري للمبيعات في هذا المشروع: "يسعدنا التعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في هذا المشروع المتميز الذي يشكّل علامة فارقة في مسيرة التطوير العقاري. ولا شك بأن مشروع نسيم البحر ريزيدنسز يعد إضافة قيِّمة إلى سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة، إذ يجمع بين الموقع الاستثنائي على الواجهة البحرية والمعايير العالمية الرفيعة التي تنفرد بها مجموعة ماريوت الدولية، إلى جانب توفيره خطة سداد مرنة بنسبة 40:60، ما يجعله فرصة استثمارية استثنائية ضمن المشهد العقاري المزدهر في جزر المرجان.