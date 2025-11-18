«المعرض العقاري الكبير» ينطلق في نخلة جميرا 22 نوفمبر

تشهد دبي انطلاق فعاليات «المعرض العقاري الكبير 2025»، والذي يستمر ليومين في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2025 وتنظمه شركة ستيج بروبرتيز في فندق فيرمونت ذا بالم، نخلة جميرا، ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث من أبرز الفعاليات العقارية وأكثرها قيمة في دبي هذا العام، حيث سيجمع أكثر من 25 من كبار المطورين في الإمارات تحت سقف واحد، ما يمنح الحضور فرصة فريدة للوصول إلى عروض حصرية متاحة فقط خلال الحدث.

تتركز مميزات «المعرض العقاري الكبير 2025» حول الحوافز الحصرية للحدث، والتي تشمل مزايا سعرية خاصة وخطط دفع مرنة وأولوية الوصول إلى المشاريع قبل الإطلاق، بالإضافة إلى مزايا الحجز والرموز ومجموعة مختارة من فرص الاستثمار ذات العائد المرتفع التي يحددها فريق الاستشارات لدى ستيج بروبرتيز.

سيشهد المعرض مشاركة بعض أبرز شركاء التطوير العقاري في الإمارات، بما في ذلك دبي للاستثمارات، الزorah، GFS Development، Object 1، AbouEid، ORA، TownX، Ellington، Sobha، Binghatti، Devmark، Well Concept، Iman Developers، Reportage، Gulf Land، Al Hamra، والعديد من المطورين الآخرين، ما يتيح للحضور فرصة استكشاف مجموعة واسعة من المشاريع الجديدة والقادمة في دبي والإمارات الشمالية.

ستكون هذه العروض متاحة لمدة يومين فقط، ما يعزز الطابع الحصري للحدث للمستثمرين والمشترين النهائيين والمستثمرين الدوليين. مع التركيز على سوق المشاريع غير المكتملة المزدهر في دبي، سيعرض المعرض أحدث الإطلاقات من كبار المطورين، إلى جانب أسعار تنافسية وبُنى دفع جذابة في بعض الوجهات الأكثر طلباً في دبي والإمارات الشمالية.

وسيحصل الحضور على وصول مباشر إلى المجتمعات الرئيسية، والمناطق المطلة على المياه والمشاريع الفاخرة والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، جميعها مقدمة من أبرز المطورين في السوق. إلى جانب المشاريع غير المكتملة، سيعرض «المعرض العقاري الكبير 2025» أيضاً مجموعة واسعة من العقارات الجاهزة والثانوية، بما في ذلك الوحدات الجاهزة للسكن والشقق المؤجرة التي توفر دخلاً إيجارياً فورياً. كما سيتواجد مستشارون للتمويل والرهن العقاري في الموقع لمساعدة المشترين الراغبين في اقتناء العقارات الجاهزة.

ستوفر منطقة استثمار مخصصة لعقارات العطلات إرشادات حول الوحدات الجاهزة للإيجار قصير الأجل وإجراءات الترخيص وتوقعات العائد على الاستثمار، إضافة إلى شراكات إدارة العقارات، مما يسهل على المستثمرين دخول سوق عقارات العطلات المربح في دبي.

كما سيضم الحدث مجموعة مختارة من شركاء التصميم الداخلي والتجهيزات، الذين سيقدمون حلولاً متكاملة للتأثيث والتجديد، مع باقات استثمارية حصرية مصممة خصيصاً للإيجارات طويلة الأجل أو عقارات العطلات. التسجيل مجاني مع توفير مواعيد استشارات أولوية للمسجلين المبكرين.