إطلاق «ليف تاور» يشكل بيئة سكنية متكاملة في جزيرة الريم

أقامت مجموعة مام العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في أبوظبي، بالتعاون مع متروبوليتان كابيتال للعقارات التابعة لمجموعة متروبوليتان، فعالية الإطلاق الرسمي لمشروع «ليف تاور» المؤلف من 56 طابقاً على جزيرة الريم، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع إتمام تحويل المبنى إلى مشروع سكني مكتمل التجهيزات، ليصبح من أبرز الخيارات السكنية الجاهزة في أحد أرقى أحياء أبوظبي.

يجسد هذا التعاون الاستراتيجي خبرة مجموعة مام العقارية في تطوير المشاريع المبتكرة والمستدامة، كما يعكس معرفة شركة متروبوليتان كابيتال للعقارات العميقة بالسوق المحلية وشبكتها الممتدة على نطاق واسع، في شراكة تدعم الجهود التسويقية للبرج المكتمل، الذي يشهد معدلات إشغال متزايدة.

يمتاز مشروع «ليف تاور» بهندسة معمارية مبهرة مستوحاة من عناصر الطبيعة، تجمع بين أوجه الحداثة ومعايير الاستدامة، ويحتضن شققاً مفروشة بالكامل تمتد بين الطوابق 32 إلى 56، تتيح للمشترين خيارات سكن عصرية وحديثة في موقع استثنائي.

وقال عبد الهادي رجب العلوش، مدير مبيعات التطوير العقاري في شركة متروبوليتان كابيتال العقارية: «يقدم «ليف تاور» مزيجاً من الجاهزية الفورية للسكن، والإطلالات الراقية، والمرافق الحديثة، إضافة إلى موقعه المميز على جزيرة الريم، وهي عوامل رئيسية تدفع المشترين لحسم قراراتهم بشكل أسرع، ونحن على ثقة بأن استراتيجيتنا التسويقية ستعزز الإقبال على بقية الوحدات في هذا المشروع السكني الفاخر».

منذ تأسيسها عام 2005 رسخت مجموعة مام اسمها في مختلف أرجاء أبوظبي، فقد استثمرت في أكثر من 10 مشاريع متنوعة، تشمل الأبراج السكنية والمساحات التجارية والمكاتب والشقق الفندقية، لاسيما زاكر مام ريزيدنس، وبيرل مام ريزيدنس، وميرا مام ريزيدنس، بالإضافة إلى برج الجوهرة، التي تتمركز جميعها في قلب العاصمة، كذلك تشتهر المجموعة بأدائها التسويقي الملحوظ والتزامها التام بتقديم خدمات رفيعة المستوى عبر مختلف مشاريعها.

من جانبه، علق عادل الحوسني، مالك ليف تاور ورئيس مجلس إدارة مجموعة مام قائلاً: «يمثل هذا الإطلاق محطة محورية في مسيرة مجموعة مام، إذ نطمح عبر هذا المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم السكن العصري في أبوظبي. ومن خلال تحويل البرج بمجمله إلى وحدات سكنية، تتوزع بين الطوابق 32 و56، نقدم منازل لا تشبه سواها تدعم الرؤية العمرانية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي، هذا ونتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذا المعلم المعماري بالشراكة مع متروبوليتان كابيتال للعقارات».

تضمنت فعالية الإطلاق عرضاً حصرياً للشقق الجديدة إلى جانب جولة تعريفية شاملة للمرافق والخدمات، ما منح الوكلاء والشركاء العقاريين أسبقية اكتشاف المزايا الاستثمارية، التي يقدمها المشروع.