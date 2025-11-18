«المسعود للطاقة» تستعرض حلولها في معرض دبي للطيران 2025

أعلن قسم المسعود للطاقة، التابع لـ مجموعة المسعود في أبوظبي، عن مشاركته في معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي خلال الفترة الممتدة من 17 وحتى 21 نوفمبر الجاري، حيث يستعرض أحدث ابتكاراته في مجال أنظمة الطاقة غير المنقطعة من خلال عرض تقنية mtu Kinetic PowerPack (KPP).

ويأتي عرض هذة التقنية الرائدة لأول مرة في واحد من أبرز وأكبر معارض الطيران في العالم، مقدماً نقلة نوعية في توفير طاقة مستمرة دون الحاجة إلى بطاريات، خصوصاً للأنظمة والتطبيقات العملية في القطاعات الحيوية التي لا تحتمل أي انقطاع. ومع تزايد اعتماد قطاع الطيران على بنية تحتية للطاقة أكثر استقراراً ومرونة، تبرز هذه التقنية خياراً مثالياً لضمان استمرارية العمليات في البيئات التي لا تحتمل أي انقطاع، مهما كان قصيراً.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم «المسعود للطاقة»: «يمثل ضمان تدفق الطاقة دون أي انقطاع شرطاً أساسياً لعمل الأنظمة الحيوية في مجال الطيران. وتعكس مشاركتنا في معرض دبي للطيران التزام "المسعود للطاقة" بتوفير حلول طاقة ذكية ومستدامة تدعم التشغيل المتواصل لهذا القطاع الحيوي. ويقدم نظام mtu Kinetic PowerPack، الذي يجمع بين خبرة رولز رويس وتقنية التخزين الحركي، طاقة مستقرة ومتواصلة دون الحاجة إلى استخدام بطاريات، ما يجعله خياراً فاعلاً ومناسباً للقطاعات الحيوية مثل المطارات، وأنظمة الملاحة الجوية، ومراكز البيانات، والمستشفيات، والمنشآت الصناعية».

وعلى عكس أنظمة التوليد التقليدية، يعتمد نظام KPP على وحدة تخزين طاقة حركية تعمل باستخدام عجلة دوارة تعمل بشكل مستمر، وفور حدوث أي انقطاع كهربائي، تزود التقنية أنظمة التوليد بالطاقة فوراً، وفي الوقت نفسه، يرفع محرك الديزل سرعته ليصل إلى القدرة المطلوبة، ما يسمح للنظام بمواصلة العمل دون توقف.

وتؤكد «المسعود للطاقة» أن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 تأتي ضمن تعاونها المستمر مع شركة رولز رويس باور سيستمز، وانسجاماً مع دورها في دعم التطوير الصناعي والتقني في دولة الإمارات. كما يعكس هذا الحضور توسع الشركة في تقديم حلول طاقة مستدامة تسهم في تعزيز الابتكار وتقليل الانبعاثات وتعزيز مرونة البنية التحتية.