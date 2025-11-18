بيع مشروع «ريفييرا ريزيدنسيز» بالكامل خلال ساعات

في غضون ساعات من الإطلاق الحصري في جزيرة الريم تم بيع جميع وحدات قبل الانطلاق الرسمي لمشروع «ريفييرا ريزيدنسيز» من تطوير «ميريد». يضم هذا المشروع أكثر من 400 شقة بتصميم أنيق و11 فيلا حصرية، بما في ذلك فلل «سكاي»، وفلل مطلة على الواجهة البحرية، وبنتهاوس.

كما شهد الحدث أول تسجيل للوحدات غير المكتملة لمشروع «ريفييرا ريزيدنسيز» على المخطط، ضمن منظومة سوق أبوظبي العالمي.

حضر حفل الافتتاح نخبة من المستثمرين والمهندسين المعماريين من «هيرتزوغ دي ميرون»، ورواد القطاع، والمسؤولين الدبلوماسيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حكومية في أبوظبي.

وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: «لقد هل المستقبل وانطلق من أبوظبي إلى العالم، حيث يعد ريفييرا ريزيدنسيز مشروعاً عقارياً يضاهي معايير أفضل المشاريع العالمية. لقد أثمر تعاوننا مع هيرزوج آند دي ميرون إنشاء مجتمع سكني، يوفر أرقى معايير الجودة والمعيشة، وعوائد مجزية، وشعوراً قوياً بالانتماء لأبوظبي وللسكان في وقت أصبحت به العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً للمساكن الفاخرة، ونحن فخورون بإسهامنا في هذا الإنجاز».

في حفل الافتتاح أعرب مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، عن امتنانه الكبير لسوق أبوظبي العالمي وبلدية أبوظبي على دعمهما وتوجيههما المستمر طوال مسيرة الشركة.