سوليتير تستعرض شبكتها المتسارعة النمو خلال مشاركتها في معرض الطيران

شاركت شركة سوليتير (SolitAir) الإماراتية المتخصصة في خدمات الشحن الجوي من المطار إلى المطار، في معرض الطيران هذا العام، حيث سلطت الضوء على مسيرتها المتسارعة منذ انطلاقتها من مطار آل مكتوم الدولي. وركز حضورها في المعرض على إبراز حجم التقدم الذي حققته خلال عام واحد فقط، والذي مكنها من بناء إحدى أسرع شبكات الشحن نمواً في المنطقة.

وفي جناحها، عرضت سوليتير مدى توسع شبكتها لتشمل 30 مساراً استراتيجياً تربط دول الجنوب العالمي بالمراكز التجارية الإقليمية، عبر رحلات شحن مجدولة ومخصصة إلى وجهات رئيسية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. كما استعرضت خطوطها عالية الطلب نحو السعودية والعراق وتركيا والهند وباكستان والصين، إلى جانب توسعها اللافت في ثماني مدن أفريقية رئيسية مثل نيروبي وجوهانسبرغ ودار السلام ولوساكا.

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لسوليتير: مشاركتنا في معرض الطيران هذا العام كانت فرصة لعرض الرحلة الاستثنائية التي حققناها خلال 12 شهراً فقط. لقد أصبحنا جزءاً أساسياً من منظومة الشحن الإقليمية، وشهدنا اهتماماً كبيراً من الزوار والشركاء بما نقدمه من حلول فعالة للممرات التي تعاني نقصاً في خدمات الشحن.

وخلال المعرض، سلطت سوليتير الضوء أيضاً على تسارع نمو أسطولها، الذي تعزز أخيراً بإضافة طائرتي شحن من طراز بوينج 737-800، وبذلك يرتفع عدد طائرات أسطولها التشغيلي إلى سبع طائرات شحن من الطراز نفسه، مع خطط طموحة لرفع العدد إلى 20 طائرة بحلول عام 2027 ضمن مرحلة توسع تهدف لربط أكثر من 50 مدينة حول العالم.

وأكدت الشركة أن تطوير أسطولها المتنامي يأتي لرفع مستويات الكفاءة والموثوقية، ولضمان نقل آمن للبضائع المتخصصة مثل الأدوية الحساسة للحرارة، وشحنات التجارة الإلكترونية، والمواد الخطرة. كما أوضحت أن تعزيز قدرات الأسطول سيسهم في توسيع تغطيتها الإقليمية وتلبية الطلب المتزايد على مسارات الشحن في دول الجنوب العالمي، انطلاقاً من مركزها اللوجستي البالغة مساحته 220 ألف قدم مربع في مطار آل مكتوم الدولي.