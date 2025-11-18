طيران الإمارات تطلق المرحلة التالية من برنامج تحديث 111 طائرة اعتباراً من أغسطس 2026

أعلنت طيران الإمارات عن المرحلة التالية من برنامجها الطموح لتحديث أسطول طائراتها، والتي ستشمل 60 طائرة من طراز إيرباص A380 و51 طائرة من طراز بوينج 777، حيث ستبدأ الناقلة، اعتباراً من أغسطس 2026، في إدخال مجموعة من المنتجات على متن الطائرات، إلى جانب نظام ترفيه جوي متطور وغامر من الجيل التالي، واتصال فائق السرعة بالإنترنت عبر تقنية ستارلينك، لتعيد تعريف معايير الراحة والابتكار في الأجواء، في خطوة جديدة ضمن خطتها لتحديث أسطولها وتعزيز ريادتها العالمية في تجربة السفر الجوي.



وتعاون مركز طيران الإمارات الهندسي مع شركائه، إيرباص وسافران وريكارو وباناسونيك وستارلينك وUUDS، لتقديم أحدث تصاميم المقاعد وصالون جوي جديد على متن 60 من طائراتها الإيرباص A380، بالتزامن مع اعتماد نظام الترفيه الجوي المتقدم أستروفا من باناسونيك، لتوفير تجربة متكاملة ومتميزة للركاب على متن 111 طائرة من المقرر تحديثها خلال المرحلة المقبلة من البرنامج.



وقد لعبت طيران الإمارات دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار في المنتجات بالتعاون مع شركائها العالميين، من خلال العمل المستمر مع مصنعي الطائرات والموردين للارتقاء بمستويات الراحة والخصوصية وتجربة السفر الشاملة على متن الطائرة. ويعكس التزام الناقلة بالتميز في المنتج نهجها القائم على التواصل المستمر مع شركائها حول أحدث التطورات في تصميم المقصورات، وأنظمة الترفيه الجوي، والتقنيات المبتكرة داخل المقصورة، وتواصل ضخ الاستثمارات التي تدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى، بما يضمن استمرارها في تقديم تجربة سفر استثنائية تتماشى مع تطلعات عملائها حول العالم.



وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يجسد برنامج طيران الإمارات لتحديث أسطول طائراتها، رؤيتنا الطموحة في الارتقاء المستمر بمعايير الخدمة والراحة عبر جميع عملياتنا. ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز المصنعين العالميين، نعيد تعريف مفهوم تجربة السفر على نطاق واسع، لنوفر لعملائنا تجربة متسقة تجمع بين الابتكار والتصميم الرفيع والتقنيات المتقدمة».



وأضاف: «يمثل هذا البرنامج امتداداً لاستثمارنا المتواصل في تطوير تجربة السفر الجوي المستقبلية، وضمان جاهزية أسطولنا لتلبية تطلعات المسافرين حول العالم. فعملاؤنا يتوقعون منا التميز في كل رحلة، وهذا الالتزام يترجم اليوم إلى واقع ملموس يرسخ مكانة طيران الإمارات معياراً عالمياً في الابتكار والتميز التشغيلي لسنوات مقبلة».



وستشهد درجة الأعمال على طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 ترقية شاملة بتصميم مستوحى من مقاعد S Lounge الجلدية الفاخرة من سافران، والمستخدمة بالفعل على أسطول طائرات الإيرباص A350 التابع للناقلة. وتوفر المقاعد الجديدة مساحة أكثر خصوصية للعملاء مع لمسات مدروسة تعزز الراحة، مثل الشحن اللاسلكي المدمج في الطاولة الجانبية وإضاءة قابلة للتخصيص. كما سيستمتع العملاء بتجربة ترفيه بدقة 4K عبر نظام ice، إضافة إلى وحدات تخزين أنيقة وميني بار ومنافذ شحن متعددة تشمل USB-C وخيارات الشحن اللاسلكي.



أما الدرجة السياحية الممتازة، أحدث درجات السفر لدى طيران الإمارات، فستزود بمقاعد متطورة من شركة ريكارو مزودة بنظام إمالة ميكانيكي. وتواصل المقاعد الجلدية الرحبة تقديم أقصى درجات الراحة بفضل مساند الأرجل والأقدام المدمجة، ودعامة الرأس القابلة للتعديل، إلى جانب ميزات مدروسة مثل منافذ الشحن، وطاولة جانبية صغيرة، وشاشة ترفيه بحجم 13.3 بوصة، لتجمع بين القيمة والفخامة في تجربة سفر مميزة.



وسيحظى عملاء الدرجة السياحية بمقاعد جديدة خفيفة الوزن من طراز Safran Z400 المصممة خصيصاً للرحلات الطويلة، مع مسند رأس قابل للتعديل في ثماني وضعيات لتوفير دعم مثالي للرأس والعنق، إلى جانب تفاصيل تقنية مريحة تعزز تجربة السفر.



كما اختارت طيران الإمارات نظام أستروفا من باناسونيك أفيونيكس لتحديث منتجات الترفيه على متن الطائرة على طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 بنظام ترفيه جوي متقدم في خطوة تعكس التزام الناقلة بتقديم تجارب من الجيل القادم وإعادة تعريف مفهوم الترفيه على متن الطائرات.



وسيستمع عملاء طيران الإمارات بوضوح بصري مذهل عبر شاشات 4K OLED HDR10+ بألوان غنية وتباين لا نهائي وأسود مثالي يجعل كل مشهد ينبض بالحياة. كما تضيف تقنية الصوت المكاني «Spatial Audio» تجربة صوتية غامرة، سواء باستخدام سماعات طيران الإمارات أم عبر أجهزة العملاء اللاسلكية عبر البلوتوث.



ويتوفر في كل مقعد قدرة شحن عبر منفذ USB-C بقدرة 67 واط، لضمان بقاء الأجهزة مشحونة طوال الرحلة. كما يتيح التصميم المعياري للنظام إمكانية تحديث مكونات الشاشة والطاقة والاتصال بشكل مستقل مع تطور التكنولوجيا.



ويدمج النظام أيضاً خريطة الطيران ثلاثية الأبعاد Arc 3D 4K من باناسونيك لتجربة تتبع غامرة ومتكاملة، بالإضافة إلى تكامله مع برنامج سكاي واردز من طيران الإمارات، ما يسمح بتخصيص المحتوى استناداً إلى تفضيلات المسافر عبر خوارزميات ذكية. وتستخدم البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي لتحسين مكتبة الترفيه باستمرار بما يتماشى مع اهتمامات العملاء.



كما تعزز طيران الإمارات تجربة السفر بإطلاق خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» على مستوى الأسطول، ليتم تركيبها بالتوازي مع برنامج التحديث على طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. ويسهم هذا النهج المنسق، الذي يدمج أعمال التوصيل ضمن جدول التحديث القائم، في تسريع عملية توفير التجربة الكاملة لطيران الإمارات عبر شبكتها العالمية.



يعكس برنامج التحديث التزام طيران الإمارات المستمر بالاستثمار في منتجاتها وخدماتها. وبعد أن أعلن عنه لأول مرة في عام 2021 لتحديث 120 طائرة، وسعت الناقلة البرنامج في مايو 2024 ليشمل 191 طائرة، قبل أن ترفع العدد لاحقاً إلى 219 طائرة في العام نفسه، تأكيداً على حرصها لتقديم تجربة استثنائية عبر جميع طائراتها.



وحتى اليوم، أكملت طيران الإمارات تحديث 76 طائرة ضمن البرنامج، حيث يستغرق تحديث كل طائرة إيرباص A380 نحو 22 يوماً، وكل طائرة بوينج 777 نحو 18 يوماً. ويحافظ البرنامج على وتيرة ثابتة بتحديث طائرتين كل شهر، لتقديم تجربة سفر راقية على وجهات الناقلة حول العالم.