طيران الخليج توقع اتفاقية لشراء 15 طائرة بوينج 787 دريملاينر

أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اليوم عن توقيع الاتفاقية النهائية لشراء طائرات بوينج 787 دريملاينر، التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو الماضي خلال الزيارة الرسمية للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025.

وبهذه المناسبة، صرح خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج: «يشكل توقيع الاتفاقية النهائية خطوة متقدمة ضمن جهود طيران الخليج لتطوير أسطولها على المدى الطويل، فمن خلال تأكيد طلب طائرات بوينج 787 دريملاينر نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى زيادة السعة التشغيلية وتعزيز قدراتنا على خطوط الطيران بعيدة المدى وتقديم تجربة سفر أكثر تطوراً واستدامة لمسافرينا، كما يعكس هذا الاتفاق امتداد العلاقة الوثيقة بين طيران الخليج وشركة بوينج التي أسهمت في دعم مسيرة نمو الناقلة على مدى عقود من الزمن».

من جانبها، أكدت ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية أن شركة طيران الخليج تخطو خطوات مميزة نحو توسيع حضورها في العالم، مضيفة: «يشرفنا اختيار الشركة للطائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر ركيزة أساسية لأسطولها الحالي والمستقبلي، إذ تنسجم الكفاءة التشغيلية العالية لهذه الطائرات وما توفره من راحة استثنائية للمسافرين مع التزام طيران الخليج بتحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي».

كما تجدر الإشارة إلى مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في واشنطن بين طيران الخليج وشركة بوينج لاستكشاف فرص تطوير وتوطين قدرات عمليات الصيانة (MRO) في مملكة البحرين، باعتبارها جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران ودعم تنمية الكفاءات الوطنية وجذب الاستثمارات التقنية ذات القيمة المضافة.

وستعزز طائرة بوينج 787 دريملاينر، عبر هذه الاتفاقية، من دورها المحوري في أسطول طيران الخليج لما تتمتع به من تقنيات متقدمة ومستوى متميز من الراحة في المقصورة، كما سيسهم تأكيد هذه الطلبية في دعم خطط طيران الخليج لتحديث أسطولها ومواصلة التقدم نحو تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الاستدامة البيئية، تأكيداً على التزام طيران الخليج بالنمو المستدام وتعزيز الربط الجوي للمملكة ودعم التطور المستمر لقطاع الطيران في مملكة البحرين.