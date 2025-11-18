«ماكسِمُس» و«راديا» تقدمان حلولاً لوجستية عالمية في معرض دبي للطيران 2025

أعلنت شركة «راديا»، المطور لأكبر طائرة شحن في العالم ويند رانر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماكسِمُس للطيران، إحدى أبرز شركات الشحن الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية للشحنات الضخمة والحيوية. من المتوقع أن يسهم هذا التحالف في خلق تكامل يتيح للشركتين تعزيز عمليات ويند رانر، ووضعهما في موقع متقدم لتلبية الطلب المتنامي عالمياً على نقل الشحنات الضخمة وعالية القيمة، بما يعكس التزامهما المشترك بتطوير الابتكار وزيادة القدرة والكفاءة في قطاع الشحن الجوي العالمي.

وقد تم إبرام الاتفاق رسمياً خلال معرض دبي للطيران 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المؤثرة في صناعة الطيران، ما يعزز دوره مركزاً محورياً لإبرام شراكات نوعية تغير قواعد القطاع.

وباعتبارها جزءاً من مجموعة أبوظبي للطيران، بَنَت شركة ماكسِمُس للطيران سمعة قوية في عمليات الشحن الجوي المتخصص بالبدائع الضخمة والمهام الإنسانية والخدمات اللوجستية المتكاملة، حيث تخدم قطاعات حكومية ودفاعية وبحرية وتجارية. تجمع هذه الشراكة بين الخبرة الإقليمية والقدرات التشغيلية لماكسِمُس للطيران وبين التقنية الحديثة المقدمة من راديا «ويند رانر™» لمعالجة النقص العالمي في القدرة على نقل الشحنات الضخمة جواً.

يعد سوق الشحن الجوي المخصص للبضائع الضخمة قطاعاً حيوياً ويخدم العديد من القطاعات مثل الطاقة والدفاع والفضاء والتصنيع والاستجابة للطوارئ. ومع تسارع الطلب، لا تزال القدرة التشغيلية والسعة المتوفرة غير كافية بسبب محدودية الأسطول القادر على نقل الشحنات الضخمة وتقدم عمره التشغيلي. توفر طائرة ويند رانر™ حجماً غير مسبوق يبلغ ستة أضعاف حجم طائرة أنتونوف AN-124، إضافة إلى قدرتها على الإقلاع والهبوط على مدارج شبه مجهزة، ما يتيح مرونة تشغيلية عالية. وتضع هذه الشراكة راديا وماكسِمُس للطيران في موقع يمكنهما من سد فجوة النقل الجوي للشحنات الضخمة عبر قدرات تشغيلية جديدة وتخطيط لوجستي متكامل.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الشركتان على استكشاف فرص مشتركة في مجال عمليات الشحن التجاري، مع التركيز على دمج ويند رانر™ في التخطيط اللوجستي العالمي، وتطوير مسارات الشحن، وتلبية متطلبات العملاء من الشحنات الضخمة وعالية القيمة والعاجلة.

وصرح مارك لوندستروم، الرئيس التنفيذي لشركة راديا: «صممت طائرة ويند رانر لإحداث نقلة نوعية في مجال نقل البضائع العالمي». وأضاف: «تتمتع ماكسِمُس للطيران بخبرة عميقة في النقل الجوي المتخصص والعمليات التجارية العالمية، ما يجعلها شريكاً مثالياً في وقت نستعد معه لدخول ويند رانر™ الخدمة التجارية».



وصرح سمير رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة ماكسِمُس للطيران: «نتطلع إلى التعاون مع راديا في تطوير حلول النقل الجوي الحديث». وأضاف: «لطالما التزمت ماكسِمُس للطيران بتقديم عمليات شحن موثوقة وسريعة الاستجابة للقطاعات الحكومية والدفاعية والإنسانية. وتمثل هذه الشراكة خطوة متقدمة نحو توسيع قدراتنا وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الشحن الجوي العالمي».

يعزز هذا التعاون التزام الشركتين بالابتكار والتميز، بينما يرسخ مكانة ويند رانر لاعباً استراتيجياً جديداً في عمليات الشحن التجاري والدفاعي والإنساني حول العالم.