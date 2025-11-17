إعادة انتخاب عائشة الهاملي رئيسة للجنة آلية التعاون الإقليمي في تحقيقات الحوادث والوقائع الجوية

أعادت اللجنة المشتركة لآلية التعاون الإقليمي في تحقيقات الحوادث والوقائع الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انتخاب الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، رئيسة للجنة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد على هامش منتدى «إنشاء منصة لتوصيات سلامة التحقيق في الحوادث الجوية» المصاحب لاجتماع مجموعة التحقيقات الدولية الرابع في الرياض بالسعودية.

وشهد الاجتماع تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد منظومة إقليمية لتوصيات السلامة، استناداً إلى ورقة العمل المقدمة من اللجنة، والتي جاءت منسجمة مع مخرجات الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي، الرامية إلى تطوير آليات التحقيق في الحوادث الجوية وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «تعكس إعادة انتخاب الكابتن عائشة الهاملي لرئاسة اللجنة المشتركة لآلية التعاون الإقليمي في تحقيقات الحوادث الجوية، الثقة التي تحظى بها الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية. ونرى في هذا الانتخاب تأكيداً على الدور الرائد لدولة الإمارات في تعزيز منظومات السلامة الجوية على المستوى الإقليمي، إلى جانب دعم الجهود المشتركة لتطوير قدرات التحقيق وتبادل المعرفة بين الدول، بما يسهم في الارتقاء بسلامة الطيران المدني وفق أعلى المعايير».

وقالت الكابتن عائشة الهاملي: «إن إعادة الانتخاب لرئاسة اللجنة هي فرصة لمواصلة تعزيز أطر التعاون الإقليمي في مجال التحقيق في الحوادث الجوية، بما يعكس التزام الإمارات بدعم شركائها وأشقائها في المنطقة، ويعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يخدم سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي». وتجدد اللجنة المشتركة من خلال هذه الخطوة التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير منظومات سلامة الطيران المدني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، دعماً لجهود دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الارتقاء بقدراتها في مجال التحقيق في الحوادث الجوية.