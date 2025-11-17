«طيران الإمارات» تزود 232 طائرة بخدمة «ستارلينك»لاتصال فائق السرعة على ارتفاع 40 ألف قدم

أعلنت «طيران الإمارات» بدء تنفيذ خطة شاملة لتركيب خدمة ستارلينك للإنترنت فائق السرعة على جميع طائرات أسطولها في الخدمة، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري على طائرات بوينج 777، على أن يكتمل تنفيذ المشروع بالكامل بحلول منتصف عام 2027.

وستتيح خدمة ستارلينك لمسافري «طيران الإمارات» الاستمتاع ببث المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة، على كل من شاشات المقاعد والأجهزة الشخصية في الوقت نفسه. ويمثل هذا التكامل التكنولوجي نقلة نوعية نحو تجربة متصلة بالكامل في جميع درجات السفر على «طيران الإمارات».

وتعتزم «طيران الإمارات» تركيب تقنية ستارلينك على جميع طائرات أسطولها في الخدمة المكون من 232 طائرة خلال العامين المقبلين، وتم بالفعل تجهيز أول طائرة بالخدمة، والتي تحمل الترخيص A6-EPF من طراز بوينج 777-300ER، والمعروضة حالياً في معرض دبي للطيران، حيث يمكن للزوار اختبار سرعة الاتصال أثناء وجودها على الأرض.

وستنطلق أول رحلة تجارية لـ«طيران الإمارات» مزودة بخدمة ستارلينك بعد انتهاء المعرض مباشرة مع عودة الطائرة A6-EPF إلى الخدمة التشغيلية يوم 23 نوفمبر، إيذاناً ببدء التنفيذ الموسّع للخطة. وتستهدف «طيران الإمارات» تجهيز 14 طائرة شهرياً، على أن يبدأ تركيب الخدمة على أسطول الإيرباص A380 في فبراير 2026.

وستثبت الناقلة هوائيين على كل طائرة من طراز بوينج 777، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع الطيران، ستثبت ثلاث هوائيات على كل طائرة من طراز إيرباص A380، لضمان أفضل تغطية وسعة اتصال عبر كل درجات السفر، وبما يثري تجربة العملاء. كما ستتيح الخدمة البث التلفزيوني المباشر عبر ستارلينك بداية على الأجهزة الشخصية ثم على شاشات المقاعد اعتباراً من نهاية ديسمبر 2025. وستكون خدمة واي فاي ستارلينك مجانية بالكامل لجميع العملاء في كل درجات السفر على الطائرات المجهزة بالخدمة، عبر دخول مباشر بنقرة واحدة دون الحاجة إلى أي مدفوعات أو عضوية في برنامج سكاي واردز.

وقال السير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات: تشكل شراكتنا مع ستارلينك محطة استراتيجية فارقة في مسيرتنا نحو ترسيخ ريادتنا العالمية في تجربة السفر الجوي، وتجسيد التزامنا الراسخ للعملاء بالسفر بـ«تميز دائم»، إذ نرتقي اليوم بمعايير الاتصال على متن الطائرة إلى مستوى غير مسبوق، من خلال أسرع شبكة «واي فاي» في العالم، لتصبح الإنتاجية السلسة، والتواصل الفوري مع الأهل والأصدقاء، والارتباط الدائم بالعالم الرقمي جزءاً أساسياً من تجربة السفر مع «طيران الإمارات». فهذه الخطوة ليست سوى فصل جديد في رحلة التحوّل الشامل التي نقودها عبر أسطولنا. يأتي تركيب تقنيات ستارلينك بالتوازي مع تنفيذ أضخم برنامج لتحديث

المقصورات في تاريخ صناعة الطيران، والذي يشمل إطلاق مقصورات الدرجة السياحية الممتازة الجديدة كلياً، وتطوير درجة الأعمال، وتجديد الدرجة الأولى، إلى جانب توسعة أنظمة الترفيه وتقديم خدمات اتصال تعد الأفضل في العالم. هذه التحولات المتكاملة تؤكد تصميمنا على إعادة تعريف تجربة الطيران، وترسيخ مكانة «طيران الإمارات» معياراً عالمياً للابتكار والجودة والتميز.