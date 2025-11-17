«لوكهيد مارتن» تعين نائباً للرئيس ورئيساً تنفيذيا للمنطقة في أبوظبي

أعلنت «لوكهيد مارتن» عن تعيين دانيال موتون نائباً للرئيس، ورئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط، على أن يتخذ من أبوظبي مقراً له. وسيبدأ موتون مرحلة الانتقال إلى منصبه الجديد خلال الأسابيع المقبلة، على أن يباشر مهامه كاملة اعتباراً من 1 يناير 2026. وبعد فترة التسليم، سيخلف موتون جون «ميك» نيكلسون، الذي قاد جهود الشركة في أسواق رئيسية منذ يناير 2022.

وسينضم موتون إلى فريق تطوير الأعمال الدولية في لوكهيد مارتن، حيث سيتولى قيادة عمليات الشركة في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان والأردن ولبنان والعراق وباكستان. وكان موتون قد شغل سابقاً مناصب قيادية في شركة نورثروب غرومان، ومن بينها مدير أول للعلاقات الحكومية للفرع التنفيذي في الولايات المتحدة، ومدير للنمو الدولي.

وفي وقت سابق من مسيرته المهنية، عمل موتون في مجلس الأمن القومي الأمريكي في مجال السياسات السياسية - العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل مهام مختلفة في البنتاغون والقوات المسلحة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة. ويحمل موتون شهادة من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، وقسم دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، وكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في مجال الفنون الاستراتيجية المتقدمة، كما أنه خريج برنامج اللغة العربية في المعهد العسكري للغات.

ويواصل جوزيف رانك شغل منصبه نائباً للرئيس والرئيس التنفيذي للمملكة العربية السعودية وأفريقيا، حيث يقود علاقات الشركة في المملكة ويشرف على المقر الإقليمي في الرياض، الذي يدعم شركاء الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

يذكر أن لوكهيد مارتن تتواجد في المنطقة منذ أكثر من ستة عقود، حيث تقدم دعماً لشركائها عبر أنظمة الدفاع المتقدمة وبرامج التعاون الصناعي ومبادرات تطوير الموارد البشرية.