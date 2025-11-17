«سياحة عجمان» تشارك في «معرض سياحة الحوافز» في إسبانيا

تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات 2025، الذي ينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2025، ويجمع تحت مظلته أهم الشركات الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، لبحث أحدث الاتجاهات التي ترتقي بسياحة الحوافز والأعمال على المستوى العالمي.

وتعمل الدائرة وفق استراتيجية تهدف إلى مدّ جسور التواصل مع أبرز الوكالات المؤثرة في الصناعة وترسيخ وجودها إقليمياً ودولياً، إذ تستعرض خلال المعرض دورها في تنظيم الفعاليات والملتقيات المحلية والعالمية التي تستضيفها إمارة عجمان على مدار السنة، وهو ما يلقي الضوء على الإمكانات النوعية والبنية التحتية المتقدمة التي تزخر بها الإمارة، إلى جانب القدرات التنظيمية الاستثنائية التي تمتاز بها الدائرة.

وفي إطار هذه المشاركة المميزة، تستهدف دائرة السياحة والثقافة والإعلام بناء الشراكات وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في قطاع سياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات، إضافة إلى الاطلاع على أحدث المنهجيات والحلول التنظيمية الجديدة المتاحة في السوق الحالي، في خطوة استباقية تتيح الترويج للإمارة وجذب المزيد من الفعاليات والأعمال إليها، تماشياً مع أهداف رؤية عجمان 2030.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إن مشاركة الدائرة للمرة الثانية في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات تؤكد الالتزام بتعزيز حضور إمارة عجمان في قطاع سياحة الأعمال على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن مشاركتها السابقة شكّلت خطوة مهمة في التعريف بإمكانات الإمارة.

وأوضح أن الدائرة ستواصل هذا العام استعراض مشاريعها ومبادراتها التي ترسّخ مكانة عجمان كوجهة متميزة لإقامة اجتماعات الأعمال والفعاليات.

وأضاف الهاشمي أن الدائرة تعمل على تطوير منظومة سياحة الأعمال من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وتحسين البنية التحتية، بما يواكب تطلعات منظمي الفعاليات العالمية ويعزز جاهزية الإمارة لاستضافة اللقاءات والمؤتمرات ضمن بيئة مستدامة وجاذبة.

ويجذب هذا المعرض العالمي كافة الشركات والمنشآت السياحية والفندقية التي تسعى إلى استعراض ما تتمتع به من إمكانات تنظيمية واستيعابية هائلة.

ويشارك مع الدائرة في هذا الحدث مجموعة من الشركاء من قطاع السياحة والفندقة بعجمان، بما في ذلك فندق سراي عجمان، وفندق عجمان بإدارة بلازون، وفندق باهي قصر عجمان، وشركة أريبيان أوريكس للسفر والسياحة، وشركة ميراكل للسياحة، ورضا الدولية للسياحة والسفر.

ويعد المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات ملتقى عالمياً رائداً يقام في مدينة برشلونة الإسبانية منذ أكثر من 30 عاماً، ويتيح سلسلة من الفعاليات والحوارات المثمرة مع أهم القادة والخبراء، تبحث الاتجاهات والرؤى التي تقود هذه الصناعة وتوفر مساحة داعمة تمكن الجهات العاملة في قطاع سياحة الأعمال من توفير تجارب استثنائية لعملائهم.

يذكر أن دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تتطلع إلى صياغة مزيد من الحلول المتطورة وتوفير الخدمات المبتكرة التي تدفع بالقطاع السياحي إلى أعلى المستويات، حيث تركز على تنظيم الملتقيات والمؤتمرات العالمية التي تستقطب الشركات والزوار من جميع أنحاء العالم، ما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في السياحة عالمياً.