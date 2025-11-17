«أرادَ» تستحوذ على 80% من «ثايمسايد ويست» في لندن بقيمة 12.3 مليار درهم

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، في العاصمة البريطانية لندن، توقيع عقود صفقة استحواذ شركة «أرادَ» على نسبة 80% من مشروع «ثايمسايد ويست» الذي يقع على مساحة مليوني قدم مربع، وتبلغ قيمة تطوير المشروع الإجمالية 12.3 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، أن صفقة الاستحواذ والتوسع في سوق العقار البريطاني من قبل «أرادَ» تأتي بعد الاستحواذ على شركة «ريجال» سابقاً، وتأكيداً على مكانة مدينة لندن وجاذبيتها واحدة من أبرز العواصم العالمية الرائدة في مجالات التطوير والاستثمار، وأشار سموه إلى أنه منذ الاستحواذ السابق كان الطموح يركز على توسيع محفظة المشاريع السكنية في لندن لتصل إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكداً سموه أن العمل قد بدأ لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتسليم الوحدات السكنية في وقتها المحدد.

وتناول سموه أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وعكس الخبرات التي تمتلكها شركة «أرادَ» في تطوير المشاريع السكنية الكبرى المتكاملة، وتزويدها بالمرافق والخدمات التي يحتاج إليها قاطنو المنطقة، وتسليمهم الوحدات السكنية الراقية ذات المواصفات والمعايير العالمية في قلب العاصمة البريطانية، وأوضح سموه أن مشروع «ثايمسايد ويست» يمثل فرصة فريدة لإقامة وجهة عمرانية متميزة على ضفاف نهر التايمز.

وسيتم تشييد مشروع «ثايمسايد ويست» على الواجهة المائية في الطرف الغربي من منطقة «رويال دوكس» بالعاصمة البريطانية لندن، وسيضم ما لا يقل عن 5 آلاف منزل، كما تم تخصيص نصف مساحة المخطط الرئيسي لتوفير مسطحات خضراء ومرافق صديقة للبيئة، إضافة إلى واجهة مائية بطول كيلومتر واحد.

ويعد المشروع من أكثر الوجهات الحضرية تميزاً، من حيث موقعه الاستراتيجي في لندن؛ إذ يتمتع بشبكة استثنائية من وسائل النقل، تجمع بين المواصلات الجوية من خلال قربه من مطار المدينة والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والأنفاق ووسائل النقل النهري والتنقل بواسطة التلفريك، ما يجعل الوصول إليه سهلاً ومتكاملاً من مختلف الاتجاهات.

وتبلغ مساحة مشروع «ثايمسايد ويست» ما يقارب مليوني قدم مربع، ويعد أحد أبرز وأكبر مشاريع التجديد العمراني ذات الأهمية الاستراتيجية في أوروبا، بقيمة تطوير إجمالية تصل إلى 12.3 مليار درهم إماراتي. كما يتميز المشروع بامتلاكه أطول واجهة نهرية غير مطورة في قلب لندن، ما يمنحه إطلالات مميزة على منطقتي «كناري وارف» وشبه جزيرة غرينتش.

ويتضمن المخطط الحالي للموقع تخصيص 35% من المساكن لتكون منخفضة الكلفة، دعماً وتعزيزاً لهدف لندن الخاص بتسليم مشاريع الإسكان المتاحة، وستسعى الشركة خلال الأيام المقبلة لاعتماد المخطط التفصيلي، لتبدأ المرحلة الأولى بالعمل الإنشائي في عام 2027، ويتم تسليم 1.000 وحدة سكنية.

وسيؤدي استحواذ شركة «أرادَ» على مشروع «ثايمسايد ويست» إلى زيادة محفظة مشاريع «أرادَ لندن» إلى 15 ألف منزل، بما يتماشى مع طموحها وأهدافها التي تستهدف مضاعفة مشاريعها الحالية في العاصمة البريطانية لتصل إلى 30 ألف وحدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.