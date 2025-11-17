لصيانة الطائرات.. «جي إي إيروسبيس» تؤسس منشأة في مشروع محمد بن راشد للطيران بتكلفة 184 مليون درهم

أعلنت شركة «جي إي إيروسبيس»، اليوم عن خططها لبناء منشأة جديدة ومتطورة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات (On Wing Support) في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب بتكلفة 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، وذلك خلال مشاركتها في أول أيام معرض دبي للطيران. ويؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام «جي إي إيروسبيس» بتلبية الطلب المتزايد على خدمات محركات «CFM LEAP»، وتعزيز جاهزية السوق للمستقبل مع دخول محركات «GE9X» الخدمة.

وستغطي المنشأة المؤجرة مساحة 120 ألف قدم مربع، لتحل محل الموقع الحالي الذي تبلغ مساحته 29 ألف قدم مربع، وتعزز التزام «جي إي إيروسبيس» بتطوير القدرات وتنمية كوادر عاملة تتمتع بالمهارة العالية في المنطقة. وعلاوة على تلبية الطلب على محركات «CFM LEAP» وGE9X، ستعمل المنشأة مركزاً لعمليات النشر والتوزيع الميداني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة والتدريب الداخلي والخارجي. ولأول مرة في تاريخ مركز خدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات (On Wing Support)، سيضم الموقع مرافق تدريب مخصصة للصيانة والإصلاح والتجديد لتعزيز قدرات فرق العمل وتلبية احتياجات تدريب العملاء.

وقالت فرح بورغيس، نائبة الرئيس لشؤون التجميع والاختبار والصيانة والإصلاح والتجديد في «جي إي إيروسبيس»: «يؤكد استثمار «جي إي إيروسبيس» في هذه المنشأة التزامها الراسخ بدعم عملائنا داخل وخارج الشرق الأوسط. ومع استمرار نمو الطلب على خدمات محركات «LEAP»، ستتيح لنا هذه المنشأة تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتجديد شاملة بقدرات عالمية المستوى وعلى نطاق أوسع، مع تمكيننا أيضاً من دعم دخول محركات «GE9X» للخدمة في المستقبل. ونسعى من خلال توسيع حضورنا في هذه السوق الحيوية، إلى ضمان حصول عملائنا على التقنيات المتقدمة والتدريب والدعم الميداني الذي يحتاجونه بما يحقق التميز التشغيلي والموثوقية».

وتساهم مؤسسة الدعم الفني للطائرات (On Wing Support) التابعة لـ «جي إي إيروسبيس» في جميع أنحاء العالم بدور حيوي في توزيع شبكة عمليات الشركة، حيث تنفذ ما يقرب من 35% من جميع عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد لمحركات «LEAP» بما يدعم هدف تعزيز الموثوقية وإمكانية التنبؤ وزيادة وقت تشغيل المحركات على متن الطائرات للعملاء. وتعد المنشأة الجديدة في دبي استثماراً من شأنه تمكين فريق العمل من توسيع نطاق عمليات الصيانة الشاملة مع الاستمرار في تقديم خدمات الصيانة السريعة والخفيفة، وخدمات تأجير المحركات، والخدمات الميدانية لجميع محركات «جي إي إيروسبيس» و«سي إف أم إنترناشيونال» و«إنجين أليانز».

ويعكس قرار بناء هذه المنشأة في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطيران المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ من المخطط أن تستضيف دبي الجنوب في المستقبل أكبر مطار في العالم، وهو مطار آل مكتوم الدولي. ويعد هذا المركز بوابة استراتيجية تقع عند ملتقى طرق التجارة العالمية الجوية والبحرية والبرية، ويتميز بمنظومة متكاملة ويركز على تعزيز خدمات ربط واتصال عالية المستوى.

من جانبه، قال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع «محمد بن راشد للطيران»: «يسعدنا أن نرحب بمنشأة «جي إي إيروسبيس» الجديدة في دبي الجنوب، ما يعزز مكانتنا وجهة عالمية متطورة في قطاع الطيران. وتعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة الرامية لتعزيز النمو وتقديم خدمات عالمية المستوى للقطاع. ويعد توسع «جي إي إيروسبيس» دليلاً على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط والثقة في مشروع محمد بن راشد للطيران كعامل تمكين رئيسي لمستقبل الطيران. ونتطلع إلى دعم «جي إي إيروسبيس» في مهمتها لتقديم قيمة استثنائية لعملائها».

سيشارك عدد من قادة «جي إي إيروسبيس»

ومشروع محمد بن راشد للطيران في حفل وضع حجر الأساس هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبدأ تشييد المنشأة الجديدة في ديسمبر 2025، على أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2027.