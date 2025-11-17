نجيب ساويرس يطلق مشروعاً جديداً في الساحل الشمالي بمصر

أعلنت أورا ديفلوبرز إيجيبت عن تعاون جديد واستثنائي مع علامة Armani/Casa العالمية من خلال إطلاق مشروع The 25 Furnished by Armani/Casa. يضم المشروع مجموعة محدودة من 25 فيلا فاخرة مطلة على البحر داخل سيلڤرساندس الساحل الشمالي.

ويجمع هذا التعاون بين خبرة أورا ديفلوبرز إيجيبت في تطوير وجهات فاخرة ذات رؤية معاصرة، وبين التصميم الإيطالي الأنيق الذي تشتهر به Armani/Casa، ليقدما معًا تجربة معيشية استثنائية تعيد تعريف معنى الرفاهية على الساحل الشمالي. كما يعزز المشروع مكانة المنطقة كوجهة عالمية للاستثمار والسكن الفاخر بفضل موقعها المميز بين أوروبا والخليج، وسحر شواطئها الطبيعية، وفرادتها في التصميم والتجربة.

وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز: «تعد مصر واحدة من أكثر الأسواق العقارية جذباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستقطب اهتماماً متزايداً من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويشهد القطاع السكني، وخاصة المشروعات التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، نمواً متسارعاً جعله أحد أبرز محركات الاستثمار في السوق العقاري. فهذه المشروعات تتميز بتصميمات استثنائية، ومستويات خدمة رفيعة، وقيمة طويلة الأمد مدعومة بثقة العلامات العالمية المرموقة».

وأضاف: «يجسد مشروع The 25 فلسفتنا في إنشاء وجهات مميزة تجمع بين الفن والراحة وجمال التصميم العالمي. ويعكس تعاوننا مع Armani/Casa التزامنا بإعادة تعريف مفهوم الرفاهية في مصر من خلال التصميم المدروس والعناية بالتفاصيل. ويعد المشروع معلماً بارزاً داخل سيلڤرساندس الساحل الشمالي، ويوفر فرصة حصرية لامتلاك فيلا تجمع بين الخصوصية والأناقة والعملية المتكاملة».

ويمتد مشروع سيلڤرساندس الساحل الشمالي، الوجهة الساحلية الرائدة لمجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت، على مساحة 724 فداناً بواجهة شاطئية بطول 1.4 كيلومتر وإطلالة مباشرة على سيدي حنيش عند الكيلو 243. وفي قلب هذا المشهد الفريد، يبرز مشروع The 25 Furnished by Armani/Casa كتحفة تصميمية تجمع بين الحرفية الإيطالية وروح البحر المتوسط، ليمنح فرصة استثنائية لامتلاك واحدة من 25 فيلا حصرية تجمع بين الفن والأناقة والتفرد.