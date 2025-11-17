«مِراس» تطلق مشروع «ذي إيديت» السكني في حي دبي للتصميم

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق مشروع «ذي إيديت» (The Edit) في حي دبي للتصميم، الوجهة الرائدة في المنطقة للإبداع في مجال التصميم. ويهدف هذا المشروع السكني المتميز إلى إرساء معايير جديدة للحياة الحضرية العصرية من قلب وجهة التصميم الرائدة في دبي.

يتألف «ذي إيديت» من ثلاثة أبراج على الواجهة المائية ترتفع بمحاذاة ممشى قناة دبي على مقربة من مشروع «أتيليس»، الذي تم إطلاقه مؤخراً في حي دبي للتصميم. ويضم المشروع 557 وحدة سكنية عصرية، تشمل شققاً مكوّنة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، بالإضافة إلى منازل بنتهاوس مميزة.

تمتاز الأبراج بتصميمها المعماري الجريء الذي يجمع بين الأشكال الانسيابية والزوايا المنحنية والشرفات المتصلة. وتضم المباني حدائق داخلية يتعانق فيها الضوء والهواء والأشجار لتضفي على المكان أجواء طبيعية رائعة يتردد صداها عبر الردهات الاجتماعية، والشرفات المزينة بالنباتات، والمساحات المخصصة لتعزيز رفاه القاطنين.

ويمكن لقاطني هذه المباني الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسابح مصممة على طراز المنتجعات، ومساحات عمل مشتركة، واستوديوهات إبداعية، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، ونادٍ صحي يضم مساحات لليوغا واللياقة البدنية، بالإضافة إلى صالات ألعاب، وصالة سينما خاصة. كما يتيح المشروع لقاطنيه الوصول مباشرةً إلى ممشى الواجهة البحرية بما يحويه من معارض فنية، ومقاهٍ أنيقة، وصالات راقية لتصميم الأزياء، فيعيشون بذلك نبض الأجواء الإبداعية لحي دبي للتصميم.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يعكس مشروع «ذي إيديت» روح دبي المتطورة - هذه المدينة التي يرسم فيها التصميم والابتكار ملامح حياة الناس. وقد تم تصميم هذا المشروع ليكون مكاناً ملهماً ينبض بالحياة، ويجسّد فلسفة «مِراس» في التركيز على التصميم أساساً للمعيشة الراقية، ويؤكد التزامنا بإثراء أسلوب الحياة في واحد من أكثر الأحياء حيوية في دبي. ومن خلال مشاريعنا التطويرية الرائدة مثل «ذي إيديت»، نواصل الارتقاء بسمعة دبي كوجهة عالمية يلتقي فيها الإبداع والثقافة والحياة العصرية».

ويسهم مشروع «ذي إيديت» في ترسيخ مكانة دبي العالمية الرائدة وجهة مثالية لنمط الحياة العصرية، التي تجمع بامتياز بين الإبداع في التصميم والتقدم الاجتماعي والثقافي.