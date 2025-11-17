4 مليارات جنيه إيرادات ڤاليو في 9 أشهر بنمو 84%

أعلنت ڤاليو، في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن أدائها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي يعكس نمواً قوياً. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه مصري للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 84% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الدخل حوالي 541 مليون جنيه مصري، بزيادة 139% عن العام السابق.

وتوسعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 17.32 مليار جنيه مصري، وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 107% ليصل إلى حوالي 6.1 ملايين معاملة. ونمت قاعدة مستخدمي ڤاليو لتصل إلى أكثر من 873 ألف عميل نشط، بحصة سوقية بلغت 23% في أغسطس 2025 ونسبة قروض متعثرة (NPL) هي الأدنى على الإطلاق 0.92% اعتباراً من الربع الثالث، ما يُبرز قوة ومرونة محفظتها.

على الصعيد التشغيلي، بلغ متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية 64 (GMV) مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57% على أساس سنوي، بينما ارتفع متوسط عدد المعاملات اليومية إلى 22.2 ألف معاملة، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي. زاد عدد المعاملات لكل عميل بنسبة تقارب 75% ليصل إلى 13.6 معاملة، مقارنة بـ 7.9 معاملات على أساس سنوي.

تواصل ڤاليو تطوير مجموعة منتجاتها، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو الملحوظ في حجم معاملات بطاقة الدفع المسبق، بالإضافة إلى منتجات Shift لتمويل السيارات، وخدمات Ulter وخدمات التمويل للمشتريات الفاخرة. تم إطلاق منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة على تطبيق ڤاليو في الربع الثالث، بهدف تعزيز تجربة العملاء من خلال تحويل التطبيق إلى منصة شاملة تقدم عروض التمويل والمنتجات. ويساهم هذا المنتج الجديد في خلق مصادر إيرادات جديدة. على جانب آخر، تم تحديث عملية التسجيل لتصبح رقمية بالكامل من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني على استمارة الطلب «اعرف عميلك». يهدف هذا التحديث إلى تسهيل فتح الحساب ليكون سريعاً وفورياً، مما يلبي احتياجات العملاء في الحصول على التمويل اليومي بشكل أكثر كفاءة من قبل ڤاليو.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: «نحن نسير في مسار مصمم لتحقيق نمو مستدام. إن إنجازاتنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعزز من مكانة ڤاليو كشركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي احتياجات نمط الحياة المتطور في مصر. يتسارع هذا التقدم بفضل توازن مثالي بين الابتكار في المنتجات والانضباط في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة لرأس المال. وسنواصل تنفيذ استراتيجياتنا وفق أولويات مدروسة: تعزيز أنظمتنا الداخلية، توسيع نطاق وصولنا، وتقديم قيمة مستدامة لعملائنا، شركائنا، ومساهمينا».