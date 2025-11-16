«ماجد الفطيم القابضة»: استخدام الذكاء الاصطناعي للتأقلم مع متغيرات سلوك العملاء

أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، أن من أبرز التحديات التشغيلية في سوق التجزئة القدرة على التأقلم المستمر مع متغيرات سلوك وتوجهات العملاء، لا سيما في ظل تصاعد الطلب على القيمة والراحة وسط التقلبات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأقلم مع متغيرات سلوك العملاء. وفي «ماجد الفطيم»، ننظر إلى هذا التحدي باعتباره محفزاً للابتكار، فقد رسّخنا ثقافة تقوم على الاستباقية والمرونة في التفكير والتشغيل، ما يتيح لنا تطوير نماذج جديدة تستجيب لاحتياجات العملاء وتتحرك بسرعة ودقة في سوق متغير.

وقال في تصريحات: تواصل «ماجد الفطيم» تعزيز مكانتها في تشكيل مستقبل التسوق بالمنطقة عبر رؤية ترتكز على الابتكار، والقدرة على التكيّف، والاستثمار والتحديث المستمر في التقنيات التي تُعيد تعريف تجربة التسوق ولمواكبة التحولات المتسارعة في سلوك وتطلعات المستهلكين. وتنطلق استراتيجيتنا من قناعة راسخة بأن مستقبل قطاع التجزئة يقوم على الدمج الذكي بين قنوات التسوق التقليدية والرقمية لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة ومخصصة في كل نقطة تواصل مع العميل، ترتقي بتوقعاته وتلهم اختياراته.

وأضاف أننا سنعمل خلال السنوات المقبلة على اكتشاف وتوسيع مبادرات مبتكرة لقطاع التجزئة تعكس فهماً عميقاً لتوجهات المستهلكين وتطلعاتهم، وتلبي مختلف احتياجاتهم. هدفنا هو أن نُقدّم تجارب تسوّق تثري حياة العملاء اليومية من حلول وخدمات تضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم اليومية. وفي صميم أولوياتنا أن نمنح عملاءنا تجربة تسوّق ممتعة تجمع بين القيمة الحقيقية والراحة والسهولة والثقة في اتخاذ قراراتهم الشرائية.

وقال إننا في «ماجد الفطيم» نتبنى نهجاً شاملاً يعيد تعريف تجربة التجزئة الحديثة، ونهدف إلى ضمان تجارب متسقة عبر نقاط الاتصال في المتاجر وعبر القنوات الرقمية، حيث نعتبرهما جزأين من منظومة واحدة هدفها تقديم تجربة سلسة وشخصية في كل نقطة تواصل مع العميل.

وتابع: بفضل محفظة أعمالنا المتنوعة والواسعة من العلامات التجارية على مستوى المنطقة، نواصل الاستثمار في تطوير تلك النوعية المبتكرة من تجارب التسوق لضمان مرونتنا في تلبية احتياجات وتطلعات العملاء أياً كانت تفضيلاتهم، سواء في المتاجر أو عبر القنوات الرقمية.

وأكد أن الشركة تتبنى استراتيجيات مستقبلية واعية، تعمل وفق أولويات التنمية الوطنية، وتواكب في الوقت نفسه احتياجات العملاء المتغيرة. وفي إطار هذا الالتزام، نأخذ بعين الاعتبار تحوّل توجهات المتسوّقين، ومن بينها التركيز المتنامي على تحقيق أقصى استفادة من ميزانية التسوّق، للحصول في المقابل على القيمة والراحة والجودة. وفي هذا المضمون نرى دخول ديناميكيات جديدة إلى السوق فرصة لتوسيع أثرنا وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع التجزئة الإقليمي، فمنذ تأسيسنا، بنينا مكانتنا على رؤية مؤسسية طويلة المدى، ترتكز على الاستثمار في الإنسان، والتقنية، والمعرفة بالسوق المحلي، ما جعلنا محركاً رئيسياً في صياغة مستقبل التجزئة في الشرق الأوسط. ومع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة، تكمن قوتنا الحقيقية في فهمنا العميق للمستهلك المحلي وتفضيلاته المتغيرة، حيث نستبق احتياجاته من خلال نماذج أعمال مرنة وتجارب تسوّق مبتكرة ترتكز على القيمة والجودة والثقة.

وقال: عملاؤنا هم المحور الرئيسي لكل ما نقوم به، وهم البوصلة التي توجّه قراراتنا واستثماراتنا في شتى المجالات، فنحن نؤمن بأن بناء علاقة مستدامة مع عملائنا لا يتحقق فقط من خلال جودة المنتجات، بل عبر تجربة شاملة تتجاوز التوقعات، وتجمع بين التميز التشغيلي والابتكار المستمر.

وتابع: على هذا الأساس، سنواصل الاستثمار في تطوير تجارب مبتكرة لعملائنا عبر جميع نقاط التواصل معهم، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل والتخصيص الرقمي، لتعزيز فهمنا لسلوكهم الشرائي ولتفضيلاتهم واحتياجاتهم المتغيرة، فهدفنا هو تقديم تجارب مصممة خصيصاً لهم عبر كل نقاط التواصل لضمان تجربة سلسة، وذكية، ومتكاملة عبر القنوات الرقمية والمتاجر الفعلية على حدٍّ سواء. كما نحرص في الوقت نفسه على تعزيز جاذبية تجربة التسوق داخل المتجر لتبقى وجهة مفضّلة للمتسوّقين الباحثين عن متعة الشراء مع الحفاظ على عنصر الراحة، خصوصاً للعملاء الباحثين عن القيمة.

وقال: بصفتنا شركة إماراتية تأسست على مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية تجاه المجتمع، نحرص على أن تكون مسؤوليتنا الاجتماعية جزءاً أصيلاً من عملياتنا اليومية، وليست مبادرة موازية لها، فنحن نؤمن بأن نجاحنا يقترن بقدرتنا على دعم المجتمعات التي نعمل فيها وتعزيز ازدهارها على المدى الطويل. وفي هذا السياق، ندعم بشكل فعّال الاقتصادات المحلية من خلال توسيع نطاق التعاون مع الموردين المحليين، وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في مرونة وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل الدولة. كما نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية والشباب عبر برامج تدريب وفرص عمل تسهم في بناء مهارات المستقبل في قطاع التجزئة.

وأوضح أن حماية القيمة المقدمة للعميل تتطلب رؤية طويلة المدى ونهجاً مخصصاً لإدارة سلسلة الإمداد يوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستقرار السعري وجودة التجربة. وتتركز مجهوداتنا على تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها لضمان الاستمرارية في مختلف الظروف، مع تبنّي أدوات تحليل وتخطيط متقدمة تساعدنا على إدارة المخزون بذكاء وتوقع المتغيرات في الأسواق العالمية. كما ندير احتياطاتنا التشغيلية بطريقة استباقية تتيح لنا التعامل مع تقلبات الأسعار دون التأثير على العملاء.

وقال: تعد العلامات التجارية الخاصة ركيزة استراتيجية في أعمال «ماجد الفطيم»، إذ نستثمر في منتجات محلية بمعايير عالمية، تجمع بين الجودة العالية والأسعار التنافسية. وتؤدي هذه العلامات دوراً محورياً في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يلبي الطلب المتزايد على المنتجات ذات الأسعار المعقولة، مع الحفاظ على معايير الجودة التي تشتهر بها شركتنا. كما تسهم، في الوقت نفسه، في تمكين الموردين المحليين وتطوير سلاسل التوريد الوطنية، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول المنطقة.