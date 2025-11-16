«نيو» تدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الإمارات

في إطار التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة أعلنت شركة «نيو» NIO، المتخصصة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، عن تعاونها مع «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، بهدف دعم أبحاث سرطان الثدي ورعاية المرضى في دولة الإمارات.

وقدمت شركة «نيو» مساهمة مالية بقيمة 30 ألف درهم، وفي إطار هذه المبادرة، أي ما يعادل ألف درهم عن كل مركبة تم تسليمها خلال شهر أكتوبر. وتجسد هذه الخطوة التزام الشركة بنهج يهدف إلى إحداث أثر إيجابي يتجاوز عالم التنقل الذكي، من خلال دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، التي تحدث فرقاً ملموساً ومستداماً، كما حصل كل عميل تسلم مركبته خلال هذه الفترة على شهادة مساهمة، تقديراً لدوره في دعم الأبحاث الطبية،ومساندة المرضى المحتاجين.

وقال روبرتو لوبيس دا سيلفا، المدير العام لشركة «نيو» في دولة الإمارات: «نؤمن في «نيو» بأن التقدم الحقيقي لا يقتصر على الابتكار التقني، بل يمتد ليشمل الإسهام في بناء مجتمعات أكثر صحة وتكافلاً. ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة الجليلة نسعى إلى تحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التميز التكنولوجي والالتزام الإنساني بدعم المرضى وتمويل الأبحاث الطبية».

ومن خلال هذه المبادرة تؤكد شركة «نيو» التزامها بالمسؤولية المجتمعية، مجسدة رؤيتها في تمكين الأفراد من المساهمة في قضايا إنسانية مؤثرة، بالتوازي مع قيادتها لمسار التنقل المستدام في المستقبل.

من جانبه أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن شكره وتقديره لشركة «نيو»، قائلاً: «يسرنا التعاون مع شركة «نيو» أكدت حرصها على تمويل الأبحاث الطبية المتقدمة، والارتقاء بجودة رعاية المرضى، وغرس الأمل في نفوس المصابين وعائلاتهم، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بمبدأ المريض أولاً سنواصل العمل مع شركائنا على إحداث أثرٍ حقيقي ومستدام في حياة الناس، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر صحة وإنسانية».